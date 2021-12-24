عاطل يقتل صاحب محل بـ«شاشة تليفزيون» بسبب خلافات مالية في حلوان

أنهى عاطل حياة صاحب محل بإلقاء شاشة تليفزيون عليه من الطابق السادس بسبب خلافات مالية في دائرة قسم شرطة حلوان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وعرض المتهم عليها فور القبض عليه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا من مستشفى حلوان العام بوصول شخص مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف حاد ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «محمد.ع» في العقد الخامس من العمر ويعمل في صيانه الأجهزة الكهربائية، ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبالفحص تبين وجود إصابات في الرأس.

التحريات

وكشفت التحريات بأن المجني عليه على خلاف مع أحد سكان العقار المتواجد به محل المجني عليه بسبب قيام المتهم بتأجير محل ملكه للمجني عليه وحدث خلاف بينهما، فألقى المتهم شاشة تليفزيون من الطابق السادس على المجني عليه، وسقطت على رأسه، وأسفرت عن سقوطه على الأرض وسط بركة من الدماء، وتابعت التحريات بأن سكان العقار نقلوه بواسطة سيارة أحدهم إلى مستشفى حلوان العام لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، مضيفا أنه لم يقصد قتله، وأنه ألقى الشاشة على المجني عليه وإصابته بالخطأ، حيث كان معترضا على عدم إصلاح الشاشة من قبل المجني عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.