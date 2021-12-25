5 مشاهد في احتفالات عيد الميلاد بكنيسة الزمالك.. أبرزها طفل بابا نويل

أقامت كاتدرائية إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بالزمالك، ليلة أمس الجمعة، احتفالات عيد الميلاد المجيد، حيث ترأس قداس صلوات عيد الميلاد، الدكتور سامي فوزي، رئيس كاتدرائية إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وتعرض «الوطن»، أبرز 5 مشاهد في احتفالات عيد الميلاد.

حضور كبير وسط الإجراءات الاحترازية

وشهدت احتفالات اعياد الميلاد في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك حضورا كبيرا للصلاة وسط إجراءات احترازية مكثفة، والتزم الجميع بهذه الإجراءات، كما شهدت الاحتفالات أيضاً حضور الأسر للصلاة والاحتفال بعيد الميلاد.

[8:18 pm, 24/12/2021] Ashraf Watn: اه[8:18 pm, 24/12/2021] Ashraf Watn:

مندوب الرئيس يقدم التهنئة

حضر اللواء شرطة أشرف السيد محمد جلب الله، مندوبا عن رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليقدم التهنئة للجميع، ويوصل تهنئة الرئيس السيسي.

مندوب الأزهر يقدم التهنئة

وقدم الدكتور محمد أبو زايد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر التهنئة إلي الدكتور سامي فوزي رئيس كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، وقد اتي مندوب عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصيص ركن للصم

وشهدت احتفالات عيد الميلاد في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة، وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع، قدمها رامز بخيت خادم الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية، التي تعتبر أول الكنائس في مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع.

طفل بابا نويل.. أصغر محتفل بعيد الميلاد

وخطف الطفل «جيسون»، أنظار الجميع، حيث حضر احتفالات أعياد الميلاد في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، بملابس بابا نويل، وظل يردد «ميرى كريسماس»، قائلا إن والده من أتى له بهذه الملابس، وشكر والده قائلا «شكرا بابا»، وكان سعيدا بحضور احتفالات عيد الميلاد في الكنيسة.