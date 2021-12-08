رئيس مؤسسة الفضاء: الأجيال الجديدة في هذا الكون سيصنعون مستقبلهم

قالت كاثرين بورترون رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفضاء، إنَّها تعتقد أنَّ تطوّرًا سيحدث لاستخدام أنواع جديدة من الطاقات، مشيرة إلى أنَّها لا تعلم ما إذا كانت طاقة الاندماج ستكون إحدى هذه الطاقات في المستقبل القريب أم لا، مبينة أنَّه بالنسبة للسفر للفضاء ولأي مكان آخر لابد من استخدام طاقات جديدة.

ذهبنا للمريخ.. ومن الممكن أن نصل لأي مكان آخر عبر طاقات جديدة

وأضافت «كاثرين»: «لقد ذهبنا للمريخ، وأعتقد أننا من الممكن أن نصل لأي مكان آخر، ولكن ذلك يستوجب أن نصل لطاقات جديدة تمكننا من الوصول للكواكب الأخرى في فترة تمكّن الإنسان من فعل ذلك، ولكني اعتقد أننا لم نطور هذا الأمر بعد، وليس لدينا حتى الآن هذا المفهوم».

وأضافت رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفضاء، خلال حديثها بالمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه لابد أن نعتمد على طاقات جديدة، ولكني أعتقد أن الأجيال الجديدة في هذا الكون سوف يصنعون مستقبلهم، ولابد أن نوفر لهم الأدوات الأساسية، والفيزياء والهندسة هي تمثل هذه الأدوات».

علينا تشجيع الطلاب لاستخدام التكنولوجيا في حياتهم

واستكملت: «يجب تشجيع طلابنا اللذين سيستخدمون هذه التكنولوجيات في حياتهم، ولابد من أن يكون لدينا إشراف علمي من أجل إشراق لطلاب العلم، لابد أن نمنح لهم الفرصة في المجتمع العلمي، ولابد أن نخبرهم بما سيفعلونه بالمستقبل، ويمكننا اجتذابهم عن طريق إعطائهم فكرة عن المستقبل الرائع الذي ينتظرهم».

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ويُعقد المنتدى في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس السيسي تحت عنوان «رؤية المستقبل» بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامي، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الـ14 للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو».