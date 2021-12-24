هيئة تنمية الصعيد: نشرف على 18 مشروعاً في 6 قطاعات حيوية.. والبطالة ستنتهي قريباً

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إنه تم إنشاء هيئة تنمية الصعيد عام 2018، ولديها استراتيجية لتنفيذ مشروعات ضمن رؤية مصر 2030، وهدفها الأول توفير أكبر عدد من الوظائف، وجذب الاستثمارات من مختلف الدول إلى الصعيد، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع مبادرة «حياة كريمة» من أجل توزيع المهام، وتم إنشاء الهيئة المسئولة عن تنمية المثلث الذهبى فى الصعيد، وتجرى دراسات الجدوى للتحضير للمشروعات هناك.

وأضاف «صالح» أن الهيئة تنفّذ 18 مشروعاً فى 6 محاور، منها الزراعة والصناعة والاجتماع والعمران والسياحة، وهذه المشروعات وفرّت وظائف عددها 400 وظيفة لكل مشروع.

وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد أن البرنامج ركز على محافظتى أسيوط والمنيا، لأنهما الأكثر فقراً، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسى أمر بتعميم خطة تطوير الصعيد فى 10 محافظات، لافتاً إلى أن البطالة ستنتهى من الصعيد، حسب خطة الدولة.

وقال الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أوضح أن هناك 3 ملفات ساخنة، هى: المناطق العشوائية والريف وصعيد مصر، وأمر بإيجاد حلول لتنمية هذه الأماكن، موضحاً أنه بداية من عام 2014، حتى 30 يونيو 2021، تم إنفاق 350 مليار جنيه على هذه الملفات الثلاثة، وهذا كله سيكون خارج مبادرة «حياة كريمة»، مشيراً إلى أن معدل الفقر فى الصعيد عام 2015 كان 55%، وفى الوقت الحالى انخفض بنسبة 7%، مشيراً إلى أن جائحة كورونا عطلت جهود التنمية، ونسبة الفقر فى محافظة بنى سويف قلَّت عن 33% فى ظل الدعم الموجّه إليها.

وأوضح أن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» شهدت التركيز على تطوير 370 قرية، فى 52 مركزاً، بينها 34 مركزاً فى 9 محافظات بالصعيد، بتكلفة 155 مليار جنيه، والمرحلة الثانية ستضم 35 مركزاً فى محافظات الصعيد، بتكلفة 170 ملياراً خلال العامين المقبلين، وهذا سيخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتم تدشين 4 مناطق صناعية فى الصعيد بزيادة 330 مصنعاً، بعد أن كانت 146 مصنعاً.

«عبدالحليم»: «مشروعك» وفر مليون وظيفة والفقر انخفض 7% مؤتمر للاستثمار بالصعيد نهاية يناير

وقال إنه حسب البنك الدولى، فإن برنامج «مشروعك» الذى تكلف 10 مليارات جنيه فى الصعيد، وفّر أكثر من مليون فرصة عمل بين مؤقتة ومستمرة، وسيتم تنظيم مؤتمر للاستثمار فى الصعيد بنهاية يناير المقبل، بعد منتدى شباب العالم من أجل توجيه الاستثمار للصعيد.

وقال الدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، إن عام 2014 كان بداية الاهتمام بالصعيد، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، بوضع الصعيد فى قلب خطة التنمية، من منظور العدالة الاجتماعية، وحصول الصعيد كمنطقة هُمّشت لعقود طويلة على خريطة التنمية، نظراً للإمكانات الهائلة التى يمتلكها الصعيد اقتصادياً وسكانياً، تؤهله للانخراط فى منظومة الإنتاج والعمل والنمو الاقتصادى.

وأضاف «عبدالحليم» أن الخطة بدأت باستثمارات ضخمة تصل إلى 375 مليار جنيه، منذ عام 2014، حتى 2021، وهناك برامج تنموية مخصّصة لتنمية الصعيد بدأت ببرنامج «التنمية المحلية لصعيد مصر» بالشراكة مع البنك الدولى، الذى بدأ منذ عام 2018 بسوهاج وقنا بقرض 500 مليون دولار من البنك الدولى، وتمويل مكافئ مصرى 500 مليون دولار، وحقق نقلة نوعية فى تطوير منظومة تقديم الخدمات بجميع أنواعها.

وأوضح نائب مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد أن مبادرة «حياة كريمة» يحظى الصعيد منها بنصيب الأسد لوجود الكثير من القرى التى تحتاج إلى دعم بها، ويعمل حالياً بالمرحلة الأولى 34 مركزاً، بتمويلات تصل إلى 155 مليار جنيه، والمرحلة الثانية فى 35 مركزاً بتمويل يصل إلى 170 مليار جنيه، وهو ما يعبِّر عن الاهتمام الرئاسى بالصعيد، لتحقيق نقلة نوعية لمستوى معيشة السكان والارتقاء بالخدمات والمرافق.

«الرفاعي»: 3٫5 مليار جنيه تكلفة مشروعات في الصعيد عام 2021

وقال المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن عام 2021 شهد تطوراً كبيراً فى قطاع المياه والصرف الصحى بمحافظات الصعيد، حيث تم تنفيذ 14 مشروعاً لمياه الشرب بـ450 مليون جنيه فى محافظات الصعيد المختلفة، بطاقة 1006 أمتار مكعبة فى اليوم.

وأضاف «الرفاعى» أن هناك 7 مشروعات أخرى يتم العمل بها فى الصعيد بتكلفة 345 مليون جنيه، مشيراً إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تركز على 42 قرية فى محافظات الوجه القبلى، بتكلفة 2.2 مليار جنيه، وإجمالى تكلفة المشروعات بلغ 3.5 مليار جنيه، فى الصعيد فقط، خلال عام 2021.

وأوضح أنه تم تجديد الصرف الصحى، فبعد أن كان يخدم 3% فقط، أصبح يخدم نسبة تصل إلى 15%، وهناك توجّه من الحكومة، للاستفادة من مياه الصرف الصحى، بحيث تمت إضافة 60 محطة معالجة مياه، بإجمالى تكلفة 10 مليارات جنيه، وأصبحت نسبة التغطية للصرف الصحى فى المدن 90%.