التعليم: الأسئلة المقالية في الامتحانات ستكون قليلة ومناسبة للوقت

أكدت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجرى حالياً الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحة أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة جيداً وتراعي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا، وتم توجيه الموجهين لمتابعة وضع أسئلة الامتحانات والتأكد من مطابقتها تماماً لمواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

الأسئلة المقالية ستكون مناسبة تماماً للوقت المخصص للإجابة

وأكدت مصادر بالمديريات، أن الأسئلة المقالية في امتحانات الصف الرابع الابتدائي والصفين الأول والثاني الثانوي ستكون قليلة وليست معقدة، موضحة أن الأسئلة المقالية ستكون مناسبة تماماً للوقت المخصص للإجابة على الأسئلة كاملة، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بعقد الامتحانات.

وأضافت المصادر، أن الأسئلة المقالية في امتحانات الصف الرابع الابتدائي المقرر عقدها اعتباراً من يوم 15 يناير المقبل، ستكون متوسطة ومناسبة للوقت المخصص للإجابة على أسئلة الامتحان، مؤكدة أن بقية الأسئلة تعتمد على فهم الطالب للمقرر الدراسي وليس الحفظ والتلقين.

التعليم تصدر كتابا دوريا قريبا يوضح عدد الأسئلة المقالية

وأوضحت المصادر، أنه بالنسبة لأسئلة الصفين الأول والثاني الثانوي ستصدر وزارة التربية والتعليم، قريباً، كتاباً دورياً يوضح عدد الأسئلة المقالية التي تضعها المدارس في الامتحانات ونوعيتها وطرق الإجابة عليها، مؤكدة أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة تكثيف الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات تيرم عادية، ويجب على الطلاب الاستفادة من الفيديوهات التعليمية التي تم بثها على قناة مدرستنا، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على التنسيق مع المديريات للوقوف على الاستعداد للامتحانات.