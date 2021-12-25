أول تعليق من «التعليم» على مطالب أولياء الأمور بتوفير الكتب على موقعها

طالب عدد من أولياء أمور طلاب مدارس اللغات، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة توفير الكتب في جميع المواد الدراسية على موقعها الإلكتروني حتى يتمكنوا من الاطلاع عليها قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، والمقرر عقدها اعتباراً من منتصف شهر يناير المقبل، وتعقد إلكترونياً لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وبنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم، بجانب أسئلة مقالية في مواد اللغات الأساسية.

الامتحان بنظام الـ«أوبن بوك»

وقال محسن عبدالعزيز، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات له على جروب «أولياء الأمور» عبر تطبيق «واتس آب»، إنه يجرى حالياً توفير الكتب الدراسية على أجهزة التابلت مباشرة لجميع الطلاب، مشدداً على أولياء الأمور والطلاب بضرورة الاستفادة منها والاطلاع عليها.

وأضاف «عبدالعزيز»، أن الكتب الدراسية التي يتم توفيرها على أجهزة التابلت يمكن للطلاب الاطلاع عليها في اللجنة الامتحانية لأن الامتحان بنظام الـ«أوبن بوك»، موضحًا أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد إلكترونياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات حول امتحانات «أولى وثانية ثانوي»:

- تعتبر امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات ترم عادية.

- الهدف من الامتحانات هو الوقوف على مستوى الطلاب في المواد الدراسية والموضوعات التي تتناولها.

- الامتحانات تعقد إلكترونياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

- تعقد الامتحانات بنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

- يتم تصحيح الامتحانات إلكترونياً دون تدخل أي عنصر بشري.

- يعقد امتحان ورقي بنمط الأسئلة المقالية في المواد الأساسية.

- وقت الإجابة على الأسئلة المقالية من الوقت المخصص للامتحان.

- تضع الأسئلة المقالية المدارس نفسها ويتم تصحيحها في المدارس أيضاً.

- تعقد الامتحانات بنظام الـ«أوبن بوك».

- لا يجوز للطالب اصطحاب الكتب في الامتحانات.

- يتم توفير الكتب إلكترونياً على أجهزة التابلت.

- يمكن للطالب استخدام ورقة بيضاء في كتابة الخطوات في بعض المسائل الرياضية والعلمية.

- تعقد امتحانات المواد خارج المجموع على مستوى كل مدرسة.

- سيتم إعادة الامتحان لأي طالب يتعرض لأي مشكلة تقنية.