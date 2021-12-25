«التعليم» تكشف موقف الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية من الامتحانات

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والانتهاء من وضع الأسئلة لطلاب صفوف النقل اعتباراً من الصف الخامس الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، مؤكدة أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي يتم وضعها من بنوك الأسئلة ويتولى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وضع أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحة أنه سيتم إصدار كتاب دوري يوضح آلية عقد امتحانات النقل للمرحلة الثانوية.

التعليم: دخول الامتحان حق للجميع

وأكدت مصادر بالمديريات التعليمية، أنه لا توجد أي تعليمات بمنع أي طالب لم يسدد مصروفات الفصل الدراسي الأول من دخول الامتحانات، موضحة أن دخول الامتحان حق للجميع ولا يمكن منع أي طالب منه، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد والاستفادة من الشرح الإلكتروني الذي وفرته الوزارة على المنصات التعليمية.

لا توجد تعليمات حتى الآن عن الامتحان الورقي والأسئلة المقالية لطلاب الأول والثاني الثانوي

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بعدم منع أي طالب لم يسدد المصروفات من دخول الامتحانات، لافته إلى أنه لا توجد أي تعليمات حتى الآن توضح آلية عقد الامتحان الورقي والأسئلة المقالية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأوضحت المصادر، أنه تم الانتهاء من وضع أسئلة امتحانات صفوف النقل وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات، مؤكدة أن الأسئلة تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، لافتة إلى أنه يجرى حالياً توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية وفق كشوف بأسمائهم بما يحقق التباعد الاجتماعي.

غير مسموح لمعلمي الحصة بالمشاركة في أعمال امتحانات

وأشارت المصادر، إلى أنه غير مسموح لأي معلم من معلمي الحصة بالمشاركة في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدة أن عملهم سينتهي قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ولا يحق لهم المطالبة بالتعيين.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن تفاصيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي والصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكداً أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، ولا توجد أي نية لتأجيلها عن مواعيدها الرسمية.