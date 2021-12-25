تجديد شهادة التدريب والتعليم لمركز التدريب الإقليمي لمياه الإسكندرية

أنهت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم السبت، إجراءات المراجعة النهائية لتجديد شهادة اعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم، للمرة الثانية على التوالي، لتكون من أوائل الشركات الحكومية التي تحصل على هذه الشهادة، بعد تعديل مواصفاتها بانضمام وزارة التجارة والصناعة، قطاع التجارة الداخلية، وتنفيذاً لمتطلبات الدليل الإرشادي لشعبة مراكز تنمية وتدريب الموارد البشرية المنشأة بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2009.

وقال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إنه تم اجتياز المراجعة دون أدنى ملاحظات، ليستمر مركز التدريب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية في استكمال مسيرة العطاء للعاملين وأبناء محافظة الإسكندرية على حد سواء.

مياه الإسكندرية: الاستثمار في العنصر البشري

وأضاف «جابر»، في بيان منذ قليل، أن بناء القدرات أحد الأهداف الرئيسية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، ومن هنا تسعى شركة مياه الإسكندرية إلى الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية الشكر إلى جميع العاملين بالإدارة العامة للتدريب، على ما قدموه من جهد وجدية تنعكس على أداء العاملين، وتسهم في تحقيق رسالة الشركة ودورها المجتمعي تجاه أبناء المحافظة.

عربات متنقلة لخدمة عملاء شركة مياه الشرب

في سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة، وذلك عبر مكانين في منطقة وسط وشرق الإسكندرية، كما توفر الـ4 خدمات الرئيسية التي تقدمها المراكز الثابتة التابعة لشركة مياه الشرب.

ويوجد أول مركز خدمة متنقلة لشركة مياه الإسكندرية، عبر سيارة رقم 2 شرق، في أول شارع المعهد الديني، بمنطقة «العصافرة قبلي»، ويتم التواصل عبر رقم 01275918005.

ويتمثل ثاني مركز متنقل لخدمة العملاء في سيارة وسط، أمام فندق «آمون» بمنطقة المنشية، ويتم التواصل عبر رقم 01275918001، وتتواجد كلتا السيارتين من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الرابعة عصراً.