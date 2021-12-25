«الصحة»: نتوسع في عملية تطعيم المواطنين للوصول إلى مناعة القطيع

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية خلال الفترة الماضية من أجل تطعيم كافة الفئات العمرية التي يحق لها الحصول على اللقاح خلال الفترة الحالية بعد التأكد من مأمونية اللقاحات وعدم وجود أي آثار جانبية عند الحصول على اللقاح.

حصلنا على أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاحات

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات لــ«الوطن»، أنه يوجد لدينا وفرة كبيرة من اللقاحات حيث استطاعت مصر الحصول على أكثر من 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا من مختلف أنواع اللقاحات خلال الفترة الحالية وتم تطعيم أكثر من نصف هذه الجرعات للمواطنين المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

توفير كافة أنواع اللقاحات

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزارة وفرت اللقاحات من الجرعات من شركات «أسترازينيكا، وساينوفاك، وساينوفارم، وجونسون آند جونسون، وسبوتنيك، وفايزر، وموديرنا»، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة في الحصول على جميع على اللقاحات المعتمدة لتطعيم كافة الفئات التي يحق لها الحصول على لقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح «عبد الغفار» أن هناك توسعا خلال الفترة المقبلة من أجل استهداف أكبر قدر ممكن من المواطنين لتطعيمهم بجرعات لقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة للوصول لمناعة القطيع.

مأمونية اللقاح على السيدات الحوامل والمرضعات

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، أنه لا توجد أي آثار جانبية من اللقاحات على السيدات الحوامل والمرضعات اللاتي يرغبن في الحصول على اللقاح والتخوف من وجود أي آثار جانبية يمكن أن تظهر عقب الحصول على اللقاح، مشيرة أنه وفقا للدراسات العلمية لا توجد أي آثار جانبية من اللقاحات.

اللقاحات لا تسبب العقم

وأشارت الصحة إلى أن هناك العديد من الشائعات التي تم ترويجها خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن لقاحات كورونا تسبب «العقم» لدى السيدات والرجال أو تقلل من نسب الخصوبة، موضحة أن جميع هذه الشائعات ليس لها أساس علمي ولا توجد دراسات أو حالات على أرض الواقع تعاني من العقم عقب الحصول على اللقاح.