وزير النقل: رفع آخر عربة قديمة من السكك الحديدية يناير المقبل

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، رفع آخر عربة قديمة من قطارات السكك الحديدية، قائلا: «هنحتفل برفع آخر عربة قديمة بخطوط السكك الحديدية بالكامل من محطة أسوان، وهيكون عندنا كل العربيات جديدة أو مجددة اعتبارا من 1 يناير المقبل».

16 مليار جنيه تجديدات

وقاطع الرئيس السيسي وزير النقل موجها إليه سؤال: «هما الـ1300 عربية وتجديد الـ1300 التانيين 19 مليار بس؟» فرد عليه «كامل» قائلا: «الـ1300 عربية لوحدها بنحو مليار وشوية دولار، يعني تقريبا 16 مليار جنيه والتجديدات اللي تتم بنحو 3 مليارات، عربات الركاب فقط».

وتابع: «بإذن الله سيادتك تشرفنا في محطة أسوان تشاركنا فرحتنا لهذا الحدث الكبير وهتبقى هدية سيادتك إن شاء الله للشعب المصري من أسوان عاصمة الصعيد بمناسبة العام الميلادي الجديد».

السيسي يستكمل افتتاح مشروعات الصعيد

ويستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ما يُعرف بـ«أسبوع الصعيد»، ومن المقرر أن يشهد اليوم، حدثاً تاريخياً عبر افتتاح عدة محاور لربط شرق النيل بغربه في نطاق محافظات الصعيد، خاصة أنَّ الفترات الماضية كانت تشهد صعوبة في الانتقال بين الضفتين، ما كان يحتاج إلى عدة ساعات، وكان هذا الأمر يبطئ جهود التنمية في الشق الغربي من محافظات الصعيد، والصحراء الغربية بصفة عامة، لكن هذا الأمر يصبح من الماضي حالياً، وفق ما ذكرت مصادر لـ«الوطن».