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وزير النقل: 15 حادثا بسبب معديات النيل تسبب في وفاة 120 مواطنا

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محمد عزالدين
01:25 م | السبت 25 ديسمبر 2021
وزير النقل

وزير النقل

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن المعديات النيلية مع مرور الزمن، لم تراع عوامل الأمان والسلامة، وتسببت في وقوع العديد من الحوادث.

15 حاثا نتيجة المعديات 

وأضاف وزير النقل، خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه منذ 2007 وحتى 2020، وقع 15 حادثًا في المعديات النيلية، أدى لوفاة 120 مواطنًا، كان آخرها في أغسطس 2020، وأسوأها في الواسطى ببني سويف ودير مواس وأبوقرقاص وسمالوط في المنيا.

 

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