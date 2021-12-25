السيسي يقاطع الوزير بسبب أفراد من السكة الحديد بالكلية الحربية: «زي الطلبة؟»

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه جرى تطوير وتجديد ورش السكك الحديدية بالكامل من حيث المنشآت والمعدات والأجهزة وتخصيص ورشة لكل نوع معين من الوحدات المتحركة؛ ويتم العمل فيها بالتعاون مع الشركات المتعاقدة على الصيانة لهذا النوع من الوحدات المتحركة، بهدف رفع القدرة الإنتاجية ونقل الخبرات للعمالة المصرية وخاصة في مجال الإدارة والتشغيل.

تدريب 550 مهندسا 6 أشهر بالكلية الحربية

وأضاف الوزير خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الوزارة وضعت معايير ومنهجية جديدة لانتقاء وتدريب وتأهيل العناصر البشرية في السكك الحديدية، والتي تم تطبيقها في اختيار 550 مهندسا وتدريبهم لمدة 6 أشهر بالكلية الحربية و3250 فنيا وقائد قطار وتدريبهم لمدة 6 أشهر بمعهد ضباط صف المعلمين، وتنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية.

المهندسون والفنيون مقيمون إقامة كاملة

وقاطعه الرئيس السيسي: «دول إقامة كاملة يا أفندم؟! زي الطلبة؟!»، ليرد وزير النقل بالإيجاب: «إقامة كاملة يا أفندم، زي الطلبة، واكل شارب قايم يتدرب فقط».