وزير النقل: خطة لإنشاء 3 محاور جديدة على النيل بحلول 2024

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه جرى الإعداد لخطة مستقبلية لاستكمال بعض المحاور منها إنشاء 3 محاور جديدة في كل من المراغة ودار السلام ودشنا، ورفع كفاءة ما تم تنفيذه من قبل، وهذه الخطة ستبدأ في 2024 وحتى 2030.

وأضاف «الوزير»، خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، اليوم السبت، أن تكلفة إنشاء المحور في 2009 كانت 433 مليون جنيه، نظرا لأن سعر طن الحديد وقتها 4150 جنيها، وسعر طن الأسمنت 500 جنيه، بينما تكلف تنفيذ المحور 2 مليار جنيه في 2017 لأن سعر الحديد ارتفع لـ 10 آلاف و500 جنيه وسعر الأسمنت ارتفع إلى 735 جنيها.

تكلفة إنشاء المحور بلغت 3 مليارات جنيه في 2021

وأشار إلى أن تكلفة إنشاء المحور بلغت 3 مليارات جنيه في 2021 لأن سعر الحديد حاليا نحو 15 ألف جنيه والأسمنت تجاوز الـ1000 جنيه، وأنه من المتوقع أن تكلفة إنشاء المحور 3.5 مليار في 2024.

وأوضح أن تكلفة تنفيذ 22 محورا على النيل تبلغ 38 مليار جنيه، وفي حالة تأجيل التنفيذ لعام 2024 ستصل التكلفة لـ80 مليار جنيه، وفي حال تنفيذها قبل 2009 كانت ستنفذ بتكلفة 10 مليارات جنيه.