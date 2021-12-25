السيسي عن تكاليف مشروعات التنمية: «المليارات زي الكوتشينة»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ الخدمات الموجودة على الطرق مثل محطات البنزين تمثل عامل أمن وأمان للمواطنين، موضحًا أنَّ على مدار كل 20 كيلومترًا تتواجد سيارة إسعاف وشرطة، وإنقاذ، مشددًا على أنَّ وزارة الاتصالات تضع أبراج إشارة لتغطية الطرق بالخدمات.

ناس كتير بتتصور إنّ المحطات الأمنية عشان تحصيل فلوس

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات في الصعيد، اليوم السبت: «المحطات الأمنية في بداية كل طريق، ناس كتير بتتصور إنّها عشان تحصيل فلوس»، فردّ عليه المهندس كامل الوزير وزير النقل قائلًا: «لا طبعًا»، ليرد الرئيس ضاحكًا: «لا هي عشان تحصيل فلوس يا كامل.. إحنا بنضحك! إنتوا شايفين المليارات زي الكوتشينة».

الرئيس لوزير النقل: لأ يا كامل.. المحطات الأمنية عشان تحصيل الفلوس

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، من محافظة قنا، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، ضمن فعاليات «أسبوع الصعيد»، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددًا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.