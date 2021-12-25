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محمود مسلم

السيسي للقطاع الخاص: محتاجين دعمكم.. مش لطيفة لو قلت «الجيوب اتملت»

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محمد عزالدين
02:33 م | السبت 25 ديسمبر 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للمساهمين في المشروعات التي يجرى افتتاحها في محافظات الصعيد، قائلا «بوجه الشكر لكل من ساهم النهاردة في المشروعات اللي بيتم افتتاحها في الصعيد».

وأضاف السيسي: «احنا متحركين بقوة في كافة المجالات زي ما هنشوف اليومين الجايين، ومحتاجين دعمكم .. دعم القطاع الخاص، من فضلكم خشوا معانا.. الشركات الشغالة في كل المشروعات التانية، مش عاوز أقول كلمة تكون مش لطيفة، هتبقى مش لطيفة يا كامل لو قولت الجيوب اتملت، مش لطيفة؟».

وداعب الرئيس السيسي مسئولي الشركات المسئولة عن تنفيذ محورين جديدين بالصعيد: «اومال عاوز تاخد 25 % منى ليه؟».

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