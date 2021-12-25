السيسي: «الخدمات الأمنية على الطرق الجديدة هدفها السيطرة عليها»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية التواجد الأمني في الطرق الجديدة: «لازم تبقى فيه سيطرة أمنية عليها، وأن يكون هناك تواجد كل 20 كم أو 25 كم من خلال محطات الوقود والخدمات للسيارات المتعطلة والمواطنين الذين يستخدمون هذه الطرق».

ضرورة عمل الشركات مع الدولة

وأضاف الرئيس خلال افتتاحه عددا من المشروعات في الصعيد، اليوم السبت، بثته قناة إكسترا نيوز الفضائية، أن الشركات يجب أن تعمل مع الدولة في هذه المشروعات، موضحًا أن هذا يمكن أن يتم من خلال وزارة الصناعة، مشددًا على أن هناك شركات يجب عليها أن تنوع محافظها في المشروعات.

السيسي يفتتح مشروعات بالصعيد

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هذه الافتتاحات تأتي ضمن فعاليات «أسبوع الصعيد»، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.