جهود الداخلية في أسبوع: ضبط 462 عنصرا إجراميا.. و19 تشكيلا عصابيا

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها ، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) .. فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (58) متهم ، وبحوزتهم (26 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 42 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (33) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ (3557) حكم قضائى متنوع.

ضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين إعترفوا بإرتكاب حادث.

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة وضبط (462) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط– الجيزة– الغربية– الإسكندرية – الدقهلية- القليوبية– الشرقية– السويس– سوهاج– المنيا– كفرالشيخ – السويس- قنا- بورسعيد – الأقصر- البحرالأحمر– الفيوم- مطروح- الإسماعيلية- البحيرة- بنى سويف) ، وبحوزتهم (222قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - مخدرات– سلاح – سرقة).

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (860) قطعة سلاح نارى أبرزها (91 بندقية آلية – 114 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 52 مسدس – 603 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 105 خزينة – 1441 قطعة سلاح أبيض).

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (19) تشكيل عصابى ، ضموا (60) متهم ، إرتكبوا (93) حادث سرقة متنوعة.

ضبط (50) قضية أحداث.

إعادة (29) سيارة مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض (76) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (133) متهماً.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (452906) حكم قضائى بإجمالى (35233) محكوم عليه ، وذلك على النحو التالى:

(1720) حكم جناية.

(163871) حكم حبس.

(226689) حكم غرامة.

(60626) مخالفة.

فى مجال الأمن الإقتصادى

القضايا التموينية: ضبط (9486 قضية تموينية متنوعة) .. جاءت على النحو التالى:

ضبط (152) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (18662 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 2٫519٫370 جنيه).

ضبط (29) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (835431 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

ضبط (9305) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2206,773) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (388) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (813,132) طن، وكذا ضبط (99) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (35,944) طن.

قضايا التيار الكهربائى:

ضبط (80941) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (65٫907٫242) مليون جنيه.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى:-

ضبط (2197) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين).. بمبالغ مالية بلغت (4٫523٫284٫386) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها..وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (8٫923٫328) مليون جنيه .

فى مجال قضايا الأموال العامة:-

ضبط (36) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة أبرزها (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية – غسل الأموال – الكسب غير المشروع- تعدى على أراضى زراعية وأملاك الدولة) بقيمة إجمالية بلغت (128٫481٫429 مليون جنيه).

قضايا النقل والمواصلات:

ضبط (6) تشكيلات عصابية ، ضموا (13) متهم، إرتكبوا (6) وقائع متنوعة.

ضبط (1594) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

قضايا المصنفات:

فى مجال ضبط قضايا المصنفات ضبط (212) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (111) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد (7) وحدات أبرزها (حاسب آلى – هارد ديسك- هاتف محمول) ، وكذا ضبط (101) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت (2150) تمثلت فى (ملازم تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

قضايا البيئة والمسطحات المائية :

ضبط (500) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1305) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (113) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم) ، (201) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (160) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (633) لنش سياحى.

فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا)

ضبط (7184) قضية تموينية متنوعة.

ضبط (1488) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (8753) أرجيلة.

غلق (5736) محل مخالف لمواعيد الغلق.

ضبط عدد (56689) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (56498) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (191) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

فى مجال مكافحة المخدرات

ضبط (1382) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1550) متهم.. وبحوزتهم الآتى:-

كمية من مخدر البانجو ، وزنت (205٫806 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (174٫95 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (238٫68 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (20٫129 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (109٫484 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الأفيون، وزنت (10٫682 كيلو جرام).

كمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (1 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو، وزنت (345 جرام).

عدد (51٫916) ألف قرص مؤثر.

عدد (8٫220) ألف قرص ترامادول مخدر.

عدد (30) ألف قرص كبتاجون.

ضبط (2) قضية غسل أموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (96) مليون جنيه ، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد (5) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (280,000,000 مليون جنيه).

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (12) قضية بإجمالى (13) متهم .. بمضبوطات بلغت (815 كيلو جرام).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (247345) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (31208 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 7011 موقف عشوائى).

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (280 سيارة – 57 دراجة نارية).

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (21836) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:-

المرور على عدد (213) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (949) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (8) منهم.

فحص (803) مركبة تبين مخالفة (19) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4153) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (521) سائق منهم.

فى مجال أمن الموانئ

ضبط (15) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (72) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية).

فى مجال الأمن السياحى

ضبط (336) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.