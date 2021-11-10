التعليم: الانتهاء من تدريب معلمي المدارس الخاصة على منهج رابعة ابتدائي

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جرى الانتهاء من تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي بالمدارس الخاصة والخاصة لغات والقومية، على المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي، عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس الافتراضية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي، شمل عرض المحتوى الموجود في كل مادة دراسية، وطريقة شرحه للطلاب بطريقة مبتكرة وسهلة، وربطه بدليل المعلم، مع تعريفهم طريقة تقييم الطلاب الحديثة، والتأكيد عليهم الالتزام بالقرار الوزاري، الذي أصدره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي بـ5 طرق

وتابع المصدر، أن التقييم سيكون من خلال 5 طرق، أولها الاختبارات الشهرية والمهام الأدائية والمواظبة على الحضور، والتقويم التكويني وفقًا لمعدلات الأداء، وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر، وتحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق على تنفيذ البرنامج التدريبي لمعلمي الصف الرابع من الحلقة الابتدائية بالمدارس الخاصة، والمدارس الخاصة لغات عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس الافتراضية وبالمجان، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب بجميع مدارس مصر.

127 ألف فرصة تدريب لمعلمي الصف الرابع بالمدارس الرسمية

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن ذلك يأتي في إطار ما تقوم به الوزارة من متابعة جادة وفعالة من أجل الاستمرار في نجاح منظومة التعليم الجديدة، واستكمالًا لحصاد برامج تدريب القيادات التعليمية، ومعلمي المواد الأساسية والأنشطة، والموجهين على مناهج الصف الرابع من الحلقة الابتدائية بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية لغات، والذي بلغ به إجمالي الفرص التدريبية 127411 فرصة تدريبية.