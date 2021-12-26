حظك اليوم برج الميزان الأحد 26-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الميزان شخصيته المتفهمة، وعلى الرغم من ذلك فهو متردد في اتخاذ قراراته، كما أنّه دائمًا ما يتجنب المواقف العدائية ويفضل الابتعاد عن المشاكل دائما، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تنافر القمر مع نبتون في منزلي الصحة يطالبك اليوم أن تهتم بصحتك وألا تبدد طاقتك فيما لا يفيد واعمل في صمت.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

ينصحك الفلك أن تحافظ على الكتمان، وأن تبتعد عن الزهو بنفسك، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل أنور وجدي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.