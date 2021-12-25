توفرها «الشباب والرياضة».. فرص عمل للشباب من الجنسين في الصيدليات

تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف لمجموعة صيدليات سيف يوم الثلاثاء 28 ديسمبر من الساعة 10 صباحا إلى 3 مساء على الوظائف التالية:

صيادلة ومندوبو توصيل وأفراد أمن.. من الوظائف المطلوبة

1. صيدلى (بكالوريوس صيدلة – خبرة أو بدون)

2. مبيعات داخلية تجميل (مؤهل عالٍ أو فوق متوسط – خبرة أو بدون)

3. مراقب كاميرات (مؤهل متوسط على الأقل – خبرة أو بدون)

4. مندوب توصيل (مؤهل متوسط على الأقل – امتلاك ماكينة – رخص سارية)

5. موظف أمن (مؤهل متوسط على الأقل)

6. عامل خدمات (لا يشترط مؤهل)

أماكن العمل ونوعيته وشروطه

صيدلي (وسط البلد – الهرم – الإسكندرية – المهندسين – الشيخ زايد – مصر الجديدة – العبور – الشروق – التجمع – مدينة نصر – دمياط) مبيعات داخلية تجميل (القاهرة – الجيزة – العبور)

مراقب كاميرات

(مصر القديمة)

موظف أمن

(القاهرة – الجيزة)

عامل خدمات

(القاهرة – الجيزة)

الشروط المشتركة:

• ذكور وإناث (صيدلي – مبيعات داخلية تجميل – مراقب كاميرات – عامل خدمات)

• مواعيد العمل : وردية متغيرة

• الحد الأقصى للسن 35 عاما

• تحديد موقف الجيش

المميزات والحقوق التي تمنحها الإدارة للراغبين في العمل

• الرواتب حسب كل وظيفة والخبرة

• وقت إضافي – ترقيات

• تأمينات اجتماعية – تأمين طبى خاص – تأمين على الحياة

-للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة دون انتظار مكالمة على العنوان التالي:

https://bit.ly/31ykucO

-العنوان: 11 شارع أحمد عمارة بجوار حديقة الفسطاط مصر القديمة إدارة صيدليات سيف

الميعاد: الثلاثاء 28 ديسمبر من الساعة 10صباحا إلى 3مساء

-التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي

https://bit.ly/3mn5JRG

للتواصل هاتفيا :

010000711130

1207066887