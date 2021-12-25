أمصال يجب تناولها تجنبا للأمراض في الشتاء.. تطعيم فيروس الروتا الأبرز

مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، معلنة دخول فصل الشتاء رسميًا على البلاد، يحرص المصريون على البحث عن التطعيمات والأمصال التي تقيهم من الأمراض المرتبطة بفصل الشتاء مثل الأنفلونزا والحمى والسعال، وخاصة المواطنين أصحاب المناعة الضعيفة، والتي تتوافر بشكل مستمر في مراكز المصل واللقاح.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد بعض التطعيمات التي يجب تناولها مع بداية فصل الشتاء للوقاية من الأمراض المعدية بخلاف مصل الإنفلونزا الموسمية، وفقًا للدكتور أمجد الحداد؛ مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، وذلك على النحو التالي:

تطعيم فيروس الروتا

تطعيم فيروس الروتا يُعطى للطفل قبل أن يتم عمر الـ6 أشهر، من خلال جرعتين يفصل بينهما شهران، كما يمكن تناوله في عمر شهرين أو 4 أشهر أو 6 أشهر.

وتكون الجرعة الأولى من تطعيم فيروس الروتا للأطفال من عمر 45 يومًا إلى عمر 4 أشهر ونصف، ويتم إعطائه على جرعتين، بسعر 310 جنيهات للجرعة + 10 جنيهات رسم تطعيم.

- أما لقاح الروتاتيك يتم إعطائه على 3 جرعات، ويبلغ سعره 310 جنيهات للجرعة + 10 جنيهات رسم تطعيم.

تطعيم الإنفلونزا البكتيري

أما بالنسبة لتطعيم الإنفلونزا البكتيري يأخذه الطفل مرة واحد فقط في العمر، حيث يساعده على الوقاية من التهابات الأذن الوسطى والأغشية المخاطية والالتهاب الرئوي، ويبلغ سعر التطعيم نحو 75 جنيهًا.

مصل الالتهاب الكبدي الوبائي أ

يتم إعطاء مصل الالتهاب الكبدي الوبائي على جرعتين؛ الجرعة الأولى تكون بعد العام الأول للطفل إلى قبل 17 عامًا، تفصلهما فترة زمنية تبلغ 6 أشهر على الأقل، ويبلغ سعر المصل نحو 310 جنيهات للجرعة بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم تطعيم.

مصل الجديري المائي

أما مصل الجديري المائي يكون عبارة عن جرعة واحد فقط يأخذها الطفل من عمر عام فما فوق، ويكون ذلك بعد التطعيم الذي يأخذه الطفل في مكاتب الصحة بشهر على الأقل، ويصل سعر إلى نحو 420 جنيهًا ويضاف عليها 10 جنيهات رسم التطعيم.

مصل الحساسية

وهذا المصل يتم إعطاؤه خصيصًا لمرضى حساسية الجيوب الأنفية، وذلك بعد أن يُجري المريض بعض الاختبارات لمعرفة أسباب الحساسية، ليتم بعد ذلك إعطائه مصل مناسب فور اكتشاف المرض، والمصل عبارة عن كورس يستمر لمدة عام، مقسمة على جرعات أسبوعية بسعر 1800 جنيه.

تطعيم المكورات الرئوية

ويحصل الطفل من عمر شهرين فأكثر على تطعيم المكورات الرئوية مرة واحدة فقط في العمر في أي وقت من السنة، ويختلف سعر التطعيم على النحو التالي:

سعر اللقاح الأمريكي: 490 جنيهًا للجرعة بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم التطعيم، أما اللقاح البلجيكي سعره 350 جنيهًا للجرعة بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم التطعيم.

ويوجد لقاح «23 - Pneumovax» الأمريكي بسعر، 580 جنيهًا مضافًا إليها 10 جنيهات رسم تطعيم، وذلك للوقاية من 23 نوع من البكتريا المسببة للالتهاب الرئوي حيث يستهدف الحالات الآتية:

- جميع الأشخاص فوق سن الـ65 عامًا.

- المدخنون في المرحلة العمرية من 19 إلى 64 عامًا.

- الأشخاص من عمر السنتين ممن لديهم قابلية للإصابة وهم:

- الأشخاص المصابون بفقر الدم المنجلي.

- الأشخاص الذين تعرضوا لعملية استئصال للطحال أو يعانون من خلل في عمل الطحال.

- الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كأمراض القلب أو الرئة أو الكلى أو تشمع الكبد أو السكري أو إدمان المسكرات.

- الأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف المناعة مثل مرضى الإيدز أو السرطان أو حالات زراعة الأعضاء.

- الأشخاص الذين يتعاطون أدوية كابتة للمناعة، مثل السترويدات لفترة طويلة.