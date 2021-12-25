رئيس «تنمية الصعيد»: المجمعات الصناعية تساهم في تقليل أعداد البطالة

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الـ5 مجمعات التي افتتحها الرئيس السيسي، اليوم، في الصعيد والبحر الأحمر، تمثل إحدى الإنجازات التي تمت في صعيد مصر، وكما أوضح الشرح أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإنها ستحقق الكثير من الأهداف، منها تشغيل الكثير من الشباب وإحداث التنمية في المجتمع، معقبًا: «دي من الإنجازات اللي اتحققت خلال الفترة السابقة لتنمية الصعيد».

الورش الصناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وبالنسبة للشباب الراغبين في الحصول على ورش صناعية، فهي تتبع هيئة التنمية الصناعية، ويتم البدء في الإجراءات مع تقديم الشاب لأوراقه.

الدولة تقف بجانب المواطن ولن تثقل عليه في الضرائب

وفنّد: «هناك الكثير من الأمور الميسرة في رحلة الحصول على ورشة صناعية، وستقف الدولة بجوار المواطن ولن تثقل عليه في الضرائب أو الأحمال في التراخيص أو المديونيات».

وأوضح أنه عندما يتم بناء مجمعات صناعية في إيٍ من المحافظات المختلفة، فإن ذلك يتم ذلك طبقا للمقومات البيئية الموجودة التي تنفرد بها كل محافظة على حدة وعن غيرها، موضحًا: «نختار بناءً على المكان ومقومات التنمية فيه، والمواطن اللي بياخد الورشة لازم يكون معاه حرفه وهنساعده، والتنمية في هذا المكان مبنيه على أسس معينه وتنمويه».

وأتمّ: «رسالة الرئيس النهاردة كانت واضحة لكل المواطنين، وهي أن الدولة هتقف بجوار المواطن حتى يعبر إلى حياة رخاء والحياة المليئة بالأمل والتفاؤل».