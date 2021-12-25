القاهرة تودع عزبة أبو قرن قريبا.. خطة تطوير شاملة تغير حياة السكان

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه سيتم الانتهاء من إزالة عزبة أبوقرن بمصر القديمة مع العام الجديد، ونقل سكانها إلى وحدات سكنية جاهزة في مشروع «معًا» بالسلام، من أجل تغيير حياة المواطنين للأفضل والقضاء على العشوائيات مع العمل على تطوير تلك المناطق.

وقالت «عبدالمنعم» في تصريحات لـ«الوطن»، إن أرض عزبة أبوقرن، ستدخل ضمن خطة تطوير حديقة تلال الفسطاط المقرر إقامتها على مساحة 500 فدان لزيادة المساحات الخضراء وسط القاهرة، تأتي ضمن خطة إحياء القاهرة التاريخية واستعادة الوجه الحضاري والجمالي للعاصمة، مؤكدةً أنها ستكون مصدر جذب سياحي، خاصة أن موقع الحديقة ملاصق لمواقع تاريخية وأثرية، مثل مجمع الأديان ومتحف الحضارات وجامع عمرو بن العاص.

تعليمات بسرعة نقل سكان عزبة أبوقرن

ووجهت نائب محافظ القاهرة، تعليماتها للقائمين على أعمال الإزالة بـعزبة أبوقرن ونقل السكان، بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لأعمال التطوير التى تنطلق بمصر القديمة وأحياء المنطقة الجنوبية.

وأكدت أنه سيتم غلق صفحة العشوائيات للأبد، مع فتح صفحة جديدة لتصبح العاصمة في القريب العاجل بلا عشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطن وتغيير حياتهم للأفضل.

تسليم الأسر وحدات سكنية

وأشادت نائب محافظ القاهرة بالجهود المستمرة والمتواصلة لما تقوم به الأجهزة التنفيذية للانتهاء من إخلاء عزبة أبوقرن العشوائية، وانتشال سكانها من حياة صعبة عاشوها على مدار عقود طويلة، مشيرةً إلى أن أعمال الإزالات بعزبة أبوقرن العشوائية قاربت على الانتهاء، حيث كانت تضم العزبة نحو 4752 أسرة، وأكثر من 1400 عقار، وتم إزالة أغلبها.

وأشارت إلى أن العزبة كانت تعاني من غياب الخدمات والبنية التحتية التي لا تتناسب مع عراقة القاهرة التاريخية، وكان لزامًا على الدولة تطويرها لتتماشى مع المواقع التاريخية القريبة منها، لاسيما وأنها ملاصقة لجامع عمرو بن العاص.

ويتابع اللواء خالد شحاتة، رئيس حي مصر القديمة، أعمال الإزالة بشكل يومي، وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة والإدارات المختصة بالمنطقة الجنوبية لكل ما يستجد على أرض الواقع، والرد على استفسارات المواطنين وتوفير سيارات من المحافظة لنقل الأسر إلى الوحدات السكنية الجديدة، كما تم هدم 483 محل وورشة وبحث صرف تعويضات للمستحقين.