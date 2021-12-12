«القاهرة»: نقل آخر 500 أسرة من عزبة أبو قرن لـ«معا» خلال أسبوعين

على مدار 3 أشهر تواصل أجهزة محافظة القاهرة نقل سكان عزبة أبو قرن بمنطقة مصر القديمة إلى وحدات مجهزة بمدينة «معًا»، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، لاسيما الخطرة منها، حيث نُقلت 4765 أسرة ولم يتبق منها سوى 500 أسرة جار نقلها خلال أسبوعين، تمهيدا لتسليم الأرض بعد إخلائها للجهات المختصة لإقامة مشروع حدائق تلال الفسطاط.

استمرار أعمال الإزالة

وأشارت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال جولتها بمنطقة عزبة أبو قرن إلى متابعتها المستمرة لأعمال الإزالة ونقل السكان وبحث أي شكاوى للمواطنين، حيث يتم نقل الأسر تباعا من خلال توفير سيارات من المحافظة لنقل متعلقات الأسر إلى مدينة «معا»، حيث يتم تسليمهم وحدات سكنية مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، علاوة على توافر كل الخدمات التعليمية والصحية والتموين والمساحات الخضراء والملاعب.

وأكدت أن الاسر تم انتشالها من بؤر عشوائية صعبة، وتم القضاء على أغلب المناطق العشوائية بالمنطقة الجنوبية بفضل دعم أجهزة الدولة ومحافظة القاهرة.

احتفالات رأس السنة

ومن ناحية أخرى، استعدت أغلب أحياء القاهرة لاستقبال احتفالات العام الميلادي الجديد، حيث تم تزيين ميدان الكوربة بمصر الجديدة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بأكبر شجرة عيد ميلاد، فضلا عن تجميل الشوارع التراثية، وشهدت شوارع حي شبرا بالقاهرة تجهيزات واستعداد للاحتفال بالعام الميلادي الجديد.

إزالة مخالفات بناء

وفى إطار انفاذ القانون وإزالة أعمال البناء المخالفة، بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أزيلت أعمال بناء مخالفة في المهد بعقار بشارع غرناطة بمصر الجديدة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وفي باب الشعرية أزيلت إشغالات وأُغلقت عدد من المحال والأنشطة التي تعمل دون ترخيص.