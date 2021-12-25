عضو بـ«الشيوخ»: مشروعات الدولة معجزة.. قرى الصعيد أصبحت تضاهي العاصمة

أشاد النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ، بالمشروعات القومية والتنموية التي تطلقها الدولة باستمرار، خاصة في الفترة الأخيرة، وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات في محافظات الصعيد، إذ ذكر أن ما تشهده مصر معجزة بكل المقاييس وطفرة غير مسبوقة، موضحًا أن الرئيس السيسي زار قرية «المراشدة» منذ عامين، وتحدث مع أحد المواطنين الذي كان يعاني من عدم امتلاك أي خدمات، بينما الآن أصبحت قرية «المراشدة» نموذجية يُضرب بها المثل.

المواطن الصعيدي لم يشعر باهتمام الدولة قبل تنفيذ «حياة كريمة»

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصدى»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، على شاشة «Extra news»، أن المواطن المصري، خاصة الصعيدي، لم يكن لدية حالة رضا عن الحكومات والدولة كما يحدث الآن، فالواقع يشهد على الإنجازات المتحققة، وأصبح المواطن الصعيدي يلمس بنفسه الخدمات المقدمة على أرض الواقع، إذ أن المواطن الصعيدي لم يشعر باهتمام الدولة به قبل عامين من تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، وكانت محافظات الصعيد تعانى من عدم وجود صرف صحي ومياه عذبة وشبكة كهرباء.

وأوضح عضو مجلس الشيوح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعيد بناء مصر من جديد، كما أن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تساهم في إدخال خدمات الصرف الصحي وكابلات النحاسية للإنترنت وبناء الوحدات الصحية وتطوير المدارس في كل قرى من قرى مبادرة «حياة كريمة»، بل وأصبحت مباني قرى صعيد مصر تضاهي الموجودة في العاصمة الآن، بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادرة «حياة كريمة» التي تقوم بتنفيذ مشروعاتها العمالة المصرية والشركات الوطنية.

المواطن يلمس اهتمام الدولة بالصعيد الذي يشهد «ثورة تعمير»

وأوضح أن المواطن يلمس إهتمام الدولة بالصعيد الذي يشهد «ثورة تعمير» وليس ثورة تخريب كما شهدت الفترات السابقة، فالسيسي يقود ثورة الآن لبناء الجمهورية الجديدة، والصعيد أصبح ينال الجزء الأكبر من اهتمام القيادة السياسية، كما أن حجم إنفاق مصر على المشروعات القومية غير مسبوق ولم يتخيله أي شخص، واصفًا المشروعات التي يقوم الرئيس السيسي بافتتاحها في الصعيد بمثابة ثورة للتعمير، كما أن «أسبوع الصعيد» خير دليل على بناء مصر الجديدة وتدشين الجمهورية الجديدة.