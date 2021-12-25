نواب: السيسي يقود نهضة غير مسبوقة بالصعيد

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بعملية النهضة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصعيد، ضمن «أسبوع الصعيد» حيث افتتح الرئيس عددا من المشروعات هناك.

بدوره، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عقب مشاركته في افتتاحات الرئيس اليوم بقنا إن الصعيد يشهد إنجازات وتنمية شاملة وغير مسبوقة في كل المجالات، خاصة في مجال الطرق والمحاور الجديدة والبنية التحتية وهو ما يؤدي إلى نقلة غير مسبوقة في كل محافظات الصعيد.

افتتاح عدد المشروعات التنموية بالصعيد

وأضاف عابد في تصريحات لـ«الوطن»، عقب مشاركته اليوم في افتتاح عدد المشروعات التنموية بالصعيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تلك المشروعات هي الطريق، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في الصعيد مع اكتمال الطرق الحديثة والمحاور الذكية والبنية التحتية المتكاملة، إضافة إلى سهولة انشاء المشروعات والمناطق الصناعية ومشروعات حياة كريمة.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا واستراتيجيا بما تقوم به الدولة من مشروعات التنمية، مؤكدا أن القطاع الخاص المصري غني بالخبرات والإمكانيات المادي والتكنولوجية التي تسرع من عجلة البناء والتنمية، حيث يشارك في تنفيذ مشروعات الطرق 125 شركة منها 122 شركة قطاع خاص يعمل بها ما يزيد عن 80 ألف موظف وعامل.

الرئيس السيسي يقود نهضة شاملة

وأكد النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، أن الرئيس السيسي يقود نهضة شاملة وغير مسبوقة في صعيد مصر لم تحدث منذ مئات وربما آلاف السنين وإنجازات تطوي إلى صفحة الأعمال التهميش الذي عانى منه الصعيد لسنوات طويلة.

وأضاف حتة، في تصريح لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي يعيد كتابة تاريخ الصعيد بل يعيد كتابته في مصر من خلال المشروعات القومية في كل أنحاء البلاد.

وتابع «حتة» أن الصعيد يشهد التنمية في كل المجالات وخاصة في مجال الصناعة مع إنشاء 10 مجمعات صناعية في محافظات الصعيد، ما ينعكس على مستوى المعيشة، إضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل وتمويل ما يقرب من مليون مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر، من المتوقع أن تغير وجه الحياة في محافظات الصعيد وتنعكس على مستوى معيشة المواطن.

بدوره، قال النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب لـ«الوطن»، إن الرئيس السيسي بالمشروعات الجديدة يحقق طفرة غير مسبوقة تظهر في الافتتاحات التي قام بها الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية بالصعيد، حيث افتتح الرئيس سلسلة من المشروعات، وأكد على ضرورة متابعة الأوضاع في المجمعات الصناعية الجديدة.

وأكد المهندس حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب لـ«الوطن»، أن ما يشهده الصعيد مشروعات طموحة تحمل رؤى المستقبل من خلال الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الطرق والبنية الأساسية في الصعيد لتحقق أهداف التنمية الشاملة بالصعيد والتوجيهات كانت مباشرة من الرئيس بتحقيق التنمية الشاملة بمشروعات ضخمة في الصعيد، ما دعا كل الجهات ومؤسسات الدولة للتضافر والتعاون للتنفيذ في وقت قياسي، مشيرا إلى أن قائمة المشروعات القومية التى تشهدها مصر فى مجال الطرق والنقل، خلال السنوات الأخيرة، والتي أحدثت طفرة كبيرة فى مجال النقل وساهمت في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، بجانب مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.

محور الشهيد باسم فكري

وأضاف رئيس طاقة النواب أن من أبرز الافتتاحات التي قام بها الرئيس اليوم أضخم محور من نوعه في مصر وهو «محور الشهيد باسم فكري الذي يربط بين شرق محافظة قنا وغربها، مشيرا إلى أن المشروعات القومية الكبرى غير المسبوقة في مجال الطرق والكباري تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الرئيس السيسي يؤسس لدولة حديثة تضاهي أفضل وأعرق الدول الحديثة في مجال جذب الاستثمارات والمشروعات الكبيرة.