الصعيدي الفصيح: حجم الإنجازات في المراشدة خلال 4 سنوات فاق التوقعات

قال حمام عمر، الصعيدي الفصيح الذي حمل رسالة أهالي المراشدة، إنه لا ينسى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قرية المراشدة بمحافظة قنا منذ 4 سنوات، واكتملت الفرحة اليوم، بزيارته للقرية مرة أخرى، «لما قابلت الرئيس أول مرة شجعني إني أتكلم، وعرضت عليه مشكلة القرية بكل ما فيها طيلة 25 دقيقة كاملة».

عمر: افتتاح المكتبة الثقافية الأولى على مستوى الجمهورية بالقرية آخر الإنجازات

وأضاف «عمر»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أهالي الصعيد والمراشدة خاصة لم يتوقعوا حجم الإنجازات التي نفذت في قرية المراشدة خلال الـ4 سنوات السابقة، وآخرها افتتاح المكتبة الثقافية الأولي على مستوى الجمهورية بقريته اليوم.

الصعيدي الفصيح: الرئيس استجاب لطلبي وخصص 2500 فدان للشباب

وأوضح أن المكتبة افتتحها الرئيس، وهي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، «الرئيس لا يستثمر في المشروعات بقدر استثماره في البشر، ولإنسانيته قام بافتتاح المكتبة اليوم، وكانت المكتبة الأولى على مستوى الجمهورية في المراشدة».

وأكد أنه طلب من الرئيس من قبل تخصيص ألف فدان من أجل توفير فرص عمل للشباب، ولكن الرئيس قرر زيادتها إلى 2500 فدان واستلمهم الشباب بالفعل عبر قرعة علنية بالمحافظة، وكانت النواة الأولى للأهالي، «اليوم تم افتتاح المكتبة الثقافية ومجمع الخدمات الذي لا يوجد في محافظة أخرى، وبه جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن في القرية».