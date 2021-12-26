«نوعية جنوب الوادي» تنظم رحلة ترفيهية لذوي الهمم بنادي قنا الرياضي

نظمت كلية التربية النوعية في جامعة جنوب الوادي، زيارة مجتمعية وترفيهية للطلاب من ذوي الهمم بالكلية إلى نادي قنا الرياضي، حيث تم التعرف على أهم ما يقدمه النادي من أنشطة ورياضة.

زيارة مجتمعية وترفيهية للطلاب من ذوي الهمم للنادي قنا الرياضي

وكان في استقبال الزيارة، أشرف سعد، رئيس مجلس إدارة النادي، الذي أعرب عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا على دعمه للطلاب ذوي الهمم والسيد محمد حسن عضو مجلس الإدارة. ورافقت الزيارة مترجمة للغة الإشارة وعدد من الطلاب من اتحاد الكلية.

تدشين دورة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

وفي سياق آخر، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، شارك وفد من جامعة جنوب الوادي في دورة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أقيمت بمعهد إعداد القادة بحلوان بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبدالمنعم الجيلاني وكلاء المعهد، في الفترة من 21 حتى 25 ديسمبر الجاري.

كما ضم الوفد كل من الدكتور محمود سيد عبدالصادق، مدير وحدة مشروعات الاتحاد الأوروبي بالجامعة، والدكتور أحمد حلمي، مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، والدكتور عباس مصطفى عباس، مدرس بكلية الحقوق، والدكتوره ياسمين سعد، مدرس بكلية الآداب، والدكتوره عبير ربيع، المدرس بكلية التربية النوعية.

تنفيذ برنامج محاضرات عن الحوكمة ومكافحة الفساد

كما شمل البرنامج محاضرات عن الحوكمة ومكافحة الفساد، والأمن القومي المصري، والعلوم الإدارية وتقنيات المعلومات، وسياسة التحول الرقمي بمؤسسات التعليم العالي.