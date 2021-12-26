أرملة الشهيد باسم فكري تشكر الرئيس: إطلاق اسم زوجي على أحد المحاور أشعرني بالفخر

وجّهت الدكتورة سارة رشاد الخطيب، أرملة الشهيد باسم فكري، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لموافقته على إطلاق اسم زوجها الشهيد على محور قوص في قنا، موضحة أنّ فكرة إطلاق اسم زوجها على المحور كان مقترحا شعبيا، لما له من رصيد كبير في قلوب الجميع.

الخطيب: شكرا للقيادة السياسية

وأضافت الخطيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنّ زوجها استشهد مع بداية أعمال بناء المحور في المحافظة، الذي يخدم فئة كبيرة من المواطنين من أبناء المحافظة، متابعة: «قبيل إطلاق اسم زوجي على المحور، عرض الأمر على مجلس النواب، الذي وافق بدوره على إطلاق اسمه على المحور، والحمد لله استجابت القيادة السياسية».

الخطيب: أشعر بالفخر والاعتزاز.. بطولة زوجي الشهيد تاج على رؤوسنا

وأوضحت أرملة الشهيد، أنّ أحد أعضاء مجلس النواب اقترح إطلاق اسم زوجها على المحور، وهو ذاته من أبلغها بمساعيه تلك، وجمع كتلة تصويتية داخل المجلس للموافقة على الاقتراح، وأضافت: «حاسة بالفخر والاعتزاز، وبطولة زوجي الله يرحمه تاج على رؤوسنا كلنا».

وأكدت أنّه منذ افتتاح الرئيس السيسي للمحور الذي يحمل اسم زوجها، أمس، تلقت العديد من المكالمات الهاتفية لتهنئتها بالأمر: «حسيت إنّ الجميع عندهم إحساس الفخر والاعتزاز والانتماء للبلد، وفرحانين عشان إطلاق اسم زوجي على أحد المحاور المهمة بمحافظة قنا».

وأشارت إلى أنّ زوجها استشهد في شهر أكتوبر 2019، خلال مطاردته أحد العناصر الإجرامية من تجار السلاح، وكان شخصا متفانيا في عمله ومحبوب بين زملائه، كما كان دائما يتمني الشهادة حتى نالها أخيرا.