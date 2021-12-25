السيسي يوجه بدعم مستثمري المجمعات الصناعية: هنساعد اللي ينجح أو مينجحش

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بالتواصل مع المستثمرين أصحاب الوحدات في المناطق الصناعية لحل المشكلات التي يواجهونها: «لازم يكون في مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن يا دكتور مصطفى مدبولي، خليكم عينينا ووداننا مع الناس في المجمع، عشان يبعتوا مشكلاتهم ونوجد لها حل».

لازم يكون فيه مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن

وتقدم رئيس الجمهورية، خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، اليوم السبت، بالشكر إلى وزيرة التجارة والصناعة، «أشكر وزير الصناعة وأشكر الجميع، لكن لسة المشوار مخلصش، لأن عملية التطوير والتحديث مبتنتهيش وحتى لو نجحنا هنبقى عاوزين نخش المرحلة اللي بعده».

شكرا ليكم.. لكن المشوار «لسة مخلصش»

وكلف السيسي، بتقديم الدعم الفني من خلال المدارس والمكاتب الاستشارية في كل منطقة أو تخصيص موظف من وزارة التجارة والصناعة في كل مجمع من المجمعات الـ13 المزمع تدشينها، مشددًا على وجوب تنظيم كل محافظ لوسائل نقل المستثمرين والموظفين إلى مكان عملهم، «اللي ينجح أكتر نساعده أكتر، واللي مينجحش نساعده برضه».