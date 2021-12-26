الأعراض الجانبية للقاح فايزر.. منها ارتفاع درجة الحرارة

استقبلت وزارة الصحة والسكان، أمس، شحنة جديدة من لقاح فايرز، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة في التوسع في الحصول على أكبر قدر من اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية للقاح فايزر تتشابه مع باقي الآثار الجانبية للقاحات كورونا المعتمدة، والتي يتم تطعيمها للمواطنين.

الأعراض الجانبية للقاح فايزر

وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها، أنه تم الموافقة على تطعيم الأطفال أكثر من 12 عاما بلقاح فايرز، وذلك بشأن مأمونية وأن الأعراض الجانبية للقاح فايزر لا تدع للقلق أو الخوف من هذه الأعراض لا تزول عقب يوم أو يومين من الحصول على اللقاح ولا تستدع الذهاب للطبيب.

لقاح فايزر عبارة عن جرعتين

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الأعراض الجانبية للقاح فايزر عبارة عن «ارتفاع في درجات الحرارة، ألم في المفاصل والعضلات، إحمرار أو تورم مكان الحقن، الشعور بالصداع، الإرهاق، إحساس بالتعب»، وأن هذه الأعراض تزول في غضون يومين لا أكثر ولا تحتاج إلى طبيب، مشيرة إلى أن لقاح فايزر عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

«الصحة»: توفير جميع اللقاحات المعتمدة

وأكدت وزارة الصحة، على أنها وفرت جميع أنواع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية من أجل تطعيم كل الفئات العمرية التي يحق لها الحصول على اللقاح والوصول لمناعة القطيع من أجل السيطرة على الوباء وعدم تفشيه حال عدم الحصول على اللقاح وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية.

التدابير الوقائية لتجنب العدوى

وشددت وزارة الصحة على المواطنين على أهمية الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو المتحورات الناتجة، وتتمثل هذه الإجراءات في «التباعد الجسدي والبدني، التواجد في أماكن التهوية الجيدة، ارتداء الكمامة بصورة دائمة، غسيل اليدين بالماء والصابون من أجل الوقاية من فيروس كورونا».