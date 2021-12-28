حصاد الشيخ زويد في 2021.. عام دون انقطاع كهرباء و«التعليم» يعود بقوة

إنجازات عديدة سطرتها القيادة السياسية بإرادة وعزم وهمّة، لتغيّر واقع حياة المصريين، خاصة في القرى الأكثر احتياجا، وفي القلب منها الصعيد وسيناء، الذين حرموا لعقود طويلة من التنمية، حتى اتخذت القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جريئا بتحسين حياة المصريين وتنميتها على المستويات كافة، ومن بين الأماكن التي طالتها التنمية كانت مدينة الشيخ زويد، التي شهدت العديد من الإنجازات في مجال الكهرباء والتعليم، بعد نجاح الدولة في دحر الإرهاب والقضاء عليه.

خط كهرباء رئيسي للشيخ زويد

أنشأت الدولة خط كهرباء رئيسي لمدينة الشيخ زويد وتوابعها، للقضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي الذي عانت منه المدينة لسنوات، وجاء بطول 56 كيلو مترا من المحطة البخارية حتى محطة الكهرباء بوسط مدينة الشيخ زويد، لمواجهة الأعمال الإرهابية التي كانت تتم على الخط الكهربائي 66 جنوب العريش وشرقها وجنوب مدينة الشيخ زويد وغربها، وتكلّف 57 مليون جنيه، حسب ما أكد محمد عبدالفضيل، محافظ شمال سيناء، في بيان سابق عنه.

الخط الجديد يمر بالطريق الدولي الساحلي

يمر الطريق حسب تأكيدات محافظ شمال سيناء، بالطريق الدولي الساحلي، الذي يربط بين العريش والشيخ زويد، بعيدا عن المناطق الجنوبية التي شهدت الكثير من التوتر وقت وقوع الأعمال الإرهابية.

وقال خليل حماد، رئيس شركة الكهرباء في الشيخ زويد، إنّ خط الكهرباء الجديد أُنشئ على 3 مراحل: «الأولى من البخارية في المساعيد حتى الريسة، وهو خط أرضي بكوابل عازلة بطول 17 كيلو مترا، والثانية من الريسة حتى الشلاق بوابة الشيخ زويد خط هوائي بطول 25 كيلو مترا، ومن البوابة حتى مقر الشركة بوسط المدينة خط أرضي بطول 5 كيلو مترات».

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أوضح رئيس شركة الكهرباء في الشيخ زويد، أنّ الخط الجديد البديل ساهم في حلّ مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه تام، كما بدأت الشركة إصلاحات لخط 66، ليكون هناك خط رئيسي وآخر احتياطي لمدينة الشيخ زويد».

إنشاء مدرسة الحمايدة على الطريقة الحضارية بتكلفة 11 مليون جنيه

لم تغفل الدولة وضع التعليم على أجندتها لتنمية سيناء، وأنشأت مدارس عدّة، كان أبرزها وأهمها مدرسة الحمايدة في وسط مدينة الشيخ زويد، والتي تكلّفت حسب بيان عن هيئة الأبنية التعليمية 10 ملايين جنيه، وتضم فصل رياض أطفال، وابتدائي، وإعدادي، وأنشطة، فضلا عن سور خارجي وبوابتين رئيسيتين.

إعادة تشغيل 11 مدرسة وهيكلة الإدارة التعليمية

وأعادت الدولة تشغيل 11 مدرسة جديدة توقفت عن العمل في وقت سابق بسبب الحرب على الإرهاب، في الجورة والظهير وأبوالعراج والوحشي وأبورفاعي ومدرسة الشيخ زايد الإعدادية للبنات، بحسب حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، فضلا عن ترميم وإعادة هيكلة الإدارة التعليمية لمدينة الشيخ زويد.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، أنّه جار العمل لاستلام مدارس أخرى لعمل الترميمات اللازمة قبل استئناف الدراسة بها، بعد عودة الأهالي إلى قرى جنوب وغرب الشيخ زويد.