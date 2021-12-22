استثناء تلاميذ قرى الشيخ زويد من استيفاء الأوراق للعودة لمدارسهم

أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، توجيهاته إلى المديريات والأقسام والجمعيات الأهلية بالمحافظة، بضرورة العمل على حل مشكلات أهالي القرى العائدة جنوب الشيخ زويد، والعمل على إعادة المنطقة بأفضل مما كانت عليه في الماضي.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، أن «شوشة» وجه الجميع للقيام بأدوارهم المكلفين بها تجاه أهالي تلك القرى، لإعادة المزارع والمنطقة إلى أفضل مما كانت عليه في الماضي.

تسهيلات لعودة تلاميذ القرى إلى مدارسهم

بدوره، قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المحافظ أصدر تعليمات باستثناء التلاميذ بمدارس تلك المناطق من استيفاء الأوراق كاملة، ومن حق أي تلميذ من أهالي الشيخ زويد في القرى العائدة أن يختار المدرسة الراغب في الالتحاق بها فورا دون معاناة في تغيير الأوراق أو الإقامة أو نقل الملفات.

وأشار إلى أن عملية النقل ستكون بالإخطار مباشرة، وأن المديرية بالتعاون مع الإدارات التعليمية ستعمل على إنهاء عملية النقل بشكل عاجل.

استلام 11 مدرسة بالشيخ زويد لإعادة الترميم

وأكد «رضوان»، أن إدارة الشيخ زويد التعليمية تسلمت خلال الأسابيع الماضية 11 مدرسة في الفارابي والجورة وأبو العراج وأبو رفاعي والوحشي وأبو فرج جنوب وغرب الشيخ زويد، حيث تقوم هيئة الأبنية التعليمية بتقييم المدارس التي تحتاج إلى إعادة بناء، والمدارس الأخرى التي تحتاج إلى ترميمات، لإمكانية عودة الدراسة بها.

وكانت الدراسة قد عادت بشكل فعلي في مدارس أبو العراج، ووصلت لها جميع المساعدات والضروريات المطلوبة من كتب دراسية ومستلزمات وأدراج.