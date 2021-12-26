الحاج حمام ابن «المراشدة»: في 2017 كانت مشاكلنا كتير.. والنهارده عاملين معجزات

قال الحاج حمام علي عمر، ابن قرية المراشدة بمحافظة قنا، الذي تحدّث عن مشكلات القرية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في العام 2017، إنّ قريته تعيش في فرحة كبيرة للغاية، بعد زيارة الرئيس لها وافتتاح مشروعات تنموية، متابعا: «من 4 سنين الريّس جه قنا وطلبت منه تدشين مدينة غرب قنا، وقلتله أنا مشفق عليك من كتر المشاكل، ومتوقعناش المعجزات اللي حصلت، والطفرة الكبيرة اللي في المدينة، والمشروعات اللي اتعملت فيها».

عمر: الرئيس السيسي يهتم بالبشر والمعلومات

وتحدّث الحاج عمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، عن جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس السيسي لتحسين أحوال أهل الريف والقرى الأكثر احتياجا، قائلا إنّ قريته شهدت افتتاح أول مكتبة ثقافية في صعيد مصر، وهو دليل على أنّ اهتمام الرئيس السيسي ليس منصّبا على المشروعات والحجر فقط، لكنه يهتم كذلك بالبشر، وبصقل العقول بالمعلومات، كي يكون مواكبا للمنشآت الجديدة والذكية التي شهدتها البلاد بصفة عامة، وصعيد مصر بصفة خاصة.

جهود «حياة كريمة» في قرية المراشدة

وأكد ابن قرية المراشدة بمحافظة قنا، أنّ المحافظة شهدت بناء عدد كبير من الوحدات السكنية، ضمن مبادرة «سكن كريم»، فضلا عن إنشاء وحدة صحية جديدة، ورفع كفاءة بعض المنشآت بنسب كبيرة للغاية.

ولفت الحاج حمام، إلى مشروعات تبطين الترع وتوصيل الصرف الصحي والغاز الطبيعي للمنازل، ورصف الطرق، والمشروعات لا حصر لها، «المشروعات اللي اتعملت رائعة، وإحنا مستنيين الباقي، والقرية بتاعتنا بقت نموذج للنجاح».