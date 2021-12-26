تسليم 24 عقد تقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بالبداري بأسيوط

سلم محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري في محافظة أسيوط، 24 عقد تقنين للمواطنين المستفيدين من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بمركز البداري، بعد استكمال كل الإجراءات الخاصة، وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم، وذلك ضمن أعمال لجان تقنين أراضي أملاك الدولة بالمركز لصالح المواطنين.

إنهاء الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين

وأشار «الديب» إلى استمرار الجهود المبذولة لإنهاء الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط، وتسليم باقي العقود لطلبات التقنين المقدمة والمستوفاه للشروط فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد لإسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تقنين.

تسليم عقود التقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين

من جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار ومواصلة تسليم عقود التقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين، وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم.

وأشار محافظ أسيوط إلى التنبيه على كل رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسؤولي المنظومة وأملاك الدولة، بضرورة تسريع وتسهيل الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتقنين، وذلك في إطار الدفع بجهود الحكومة في هذا الشأن.