مصدر: العدادات الذكية تمكن الشركة من قطع التيار عن المشترك المخالف

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، ان العدادات الذكية تستقبل وترسل المعلومات من وإلى المركز الرئيسي بشركات توزيع الكهرباء، لسهولة رصد أي نوع من أنواع الخلل لدى المُشترك، لافتا إلى أن العدادات الذكية تُمكن شركات توزيع الكهرباء من قطع الكهرباء عن المستخدم في حالة وجود أي مخالفة واكتشاف الممارسات غير القانونية مثل التلاعب بالعدادات والتعدي على الشبكة، إضافة إلى سهولة الحصول على تقارير فنية من المحولات.

العدادات الذكية تحفظ القياسات المُختلفة على ذاكرة مدمجة وترسلها لشركة التوزيع

وأشار المصدر لـ «الوطن»، إلى أن العدادات الذكية تعمل وفقاً لشبكة الاتصالات التى تقوم بتزويد شركات التوزيع الكهربائى، بقراءات دورية فى إطار زمني محدد، مرتين في اليوم أو حسب الطلب، لافتا إلى أن العدادات الذكية تحفظ القياسات المُختلفة على ذاكرة مدمجة مع العداد ثم يرسلها إلى شركة توزيع الكهرباء مرة واحدة يومياً على الأقل، لمراقبة نمط الاستهلاك.

تسجل الكهرباء بدقة داخل جميع أنواع المنشآت والمبانى المُختلفة

وأكد المصدر، أن عداد الكهرباء الذكى يعمل على قياس وتسجيل الكهرباء بدقة منقطعة النظير داخل جميع أنواع المنشآت والمبانى المُختلفة، إضافة إلى إمكانية عرض المعلومات من خلال شاشة كريستال واسعة المدى ويُسمَح بالوصول إليها عن بعد عبر منافذ الاتصالات والتى بدورها تصل بسهولة ويسر إلى نظام يُدعى «سكادا».

أنواع عدادات الكهرباء الذكية

وأشار المصدر إلى أنه يوجد العديد من أنواع العدادات الذكية، منها أحادي وثلاثي الوجه «ثلاثة أو أربعة أسلاك»، لافتا إلى أن جميع العدادات الذكية تقوم بتأدية نفس الوظائف الأساسية.

الانتهاء من المرحلة الأولى لتركيب العدادات الذكية

وأكد المصدر الانتهاء من تركيب العدادات الذكية بالمرحلة التجريبية الأولى من المشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي يجرى تنفيذه في نطاق 6 شركات لتوزيع الكهرباء كمرحلة أولى تمهيدًا لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية بعد التأكد من نجاحها.