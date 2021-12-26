الخدمة الوطنية: مشروع توشكى لم يكن مبنيا على أوهام

قال اللواء أركان حرب وليد حسين أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنّ تحويل منطقة توشكى إلى مشروع قومي شهد العديد من الانتقادات، حيث رأى كثيرون أنّه لا طائل أو عائد منه، لكن الدولة أثبتت اليوم أنّ رؤيتها كانت ثاقبة، واختيارها لـ«توشكى» لم يكن مبنيا على أوهام، بل وفق خطط تنموية محسوبة تعزّز قيمة الاقتصاد الوطني.

الاقتصاد القوي أساس بناء مصر الحديثة

وأضاف أبوالمجد، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية افتتاح عدد من المشروعات التنموية في منطقة توشكى، أنّ حلم بناء الجمهورية الجديدة الذي راود أذهان المصريين أمس، تجسّد اليوم واقعا ملموسا أمامهم، متابعا: «رؤية الرئيس السيسي للمستقبل، تضمّنت أن يكون أساس بناء مصر الحديثة، اقتصاد قوي قائم على علوم وتقنيات حديثة تضمن النمو والاستقرار، والذي تحول إلى محركا ودافعا لما نراه من نهضة وانطلاقة في مصر، لتحقق رفعتها وتستعيد مكانتها».

دعم كبير لخطط التنمية المستدامة

وأكد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، دعم الجهاز لخطط التنمية الشاملة المستدامة للدولة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية ومراكز البحوث العلمية المتخصصة، موضحا أنّ الجهاز يشارك في تنفيذ العديد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني ومنتجات الألبان، ومشروعات الإنتاج الداجني والمزارع السمكية والعديد من مشروعات الصناعات الغذائية والصناعات الثقيلة والمشروعات التعدينية المختلفة، إضافة إلى الأنشطة المتخصصة.