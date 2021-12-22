السيسي: انتهاء 99% من «توشكى - شرق العوينات».. ونسعى لزراعة 1.5 مليون فدان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مشروع «توشكى - شرق العوينات» انتهى بنسبة 99%، بواقع 350 كم، والعمل جار في شرق «العوينات - الفرافرة»، لزراعة نحو 1.5 مليون فدان في توشكى وشرق العوينات بمشاركة القطاع الخاص.

السيسي: جادون في مواجهة التحديات

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، أنّ الدولة جادة في مواجهة التحديات والتغلب على ما نحن فيه، ونقاتل ما نحن فيه للخروج منه، متابعا: «بفضلك يا رب هنخرج من اللي إحنا فيه للي إحنا بنتمناه لنفسنا وبلدنا، ومفتكرش إن في حد بيبقى هدفه الإصلاح والبناء والتنمية إلا لما ربنا يسدد خطاه».

مشروعات لتنمية الصعيد

وشهدت محافظات الصعيد اهتمام غير مسبوق منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، إذ أنفقت الدولة أكثر من 375 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الآن، على المشروعات الخدمية، مثل: التعليم والصحة والمرافق والطرق، وبدأ تنفيذ برنامج التنمية للصعيد منذ 2018 في سوهاج وقنا، بالتعاون مع البنك الدولي، بقرض يصل إلى 500 مليون دولار، وتمويل مماثل للحكومة، وشمل البرنامج نحو 18 مليار جنيه، وامتد لمحافظتي سوهاج والمنيا، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميم البرنامج على باقي محافظات الصعيد.