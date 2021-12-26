الكشف على 906 مرضى مجانا في قافلة طبية بقرية «أم الرزق» بالدقهلية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية اليوم عن تدشين قافلة علاجية مجانية لقرية «أم الرزق» بمركز شربين، استمرت على مدار يومي 24، 25 ديسمبر الجاري، ووقعت الكشف الطبي على 906 مرضى.

وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة، عبارة عن «2 باطنة، و2 أطفال، وعظام، وجلدية، وأسنان، وجراحة، ونساء وتوليد، وتنظيم أسرة»، وذلك استمرارا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة، وبناء على تعليمات وزارة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجية، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

توقيع الكشف الطبي على 906 مواطن

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن البيان الختامي للقافلة الطبية في قرية ‏«أم الرزق» مركز شربين ‏تضمن توقيع الكشف الطبي على 211 شخصا في عيادة الباطنة، و291 عيادة الأطفال، و131 عظام، و44 أسنان، و124 جلدية، و41 جراحة، و64 نساء وتنظيم أسرة.

إجراء فحوصات طبية مجانا

وأضاف «مكي»، في بيان صحفي، أنه تم إجراء 161 تحليلا مختلفة للمرضى، وإجراء 57 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 30 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 90 مريضا للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 6 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وعمل قرار واحد على نفقة الدولة.

وأكد «مكي» وكيل الصحة بالدقهلية، ضرورة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

يذكر أن مركز شربين والذي جري تنظيم القافلة الطبية به، هو أول مركز في الدقهلية يدخل ضمن برنامج «حياة كريمة» لتطوير قرى المحافظة.