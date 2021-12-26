خبير عن إعادة الحياة لـ«توشكى»: أهم مشروع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

كأكبر مشروع استصلاح زراعي فى منطقة الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة، أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحياة إلى أراضي توشكى بعد فترة من التدهور أصابت المشروع جنوب أسوان، ليحيا مرة أخرى ضمن خطة البرنامج الرئاسي لزراعة 4 ملايين فدان.

ويعد توشكى أحد أهم المشروعات القومية في مجال الزراعة لتوفير ملايين المنتجات الزراعية المختلفة للدولة من خلال استصلاح واستزراع حوالى 600 ألف فدان حول منخفضات توشكى، من خلال تخصيص الأراضى لمستثمرين ولشركات تابعة للدولة، فى إطار خطة الدولة لتوسيع رقعة المساحة المزروعة.

وعي الرئيس بأهمية توشكى

الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، علق على إعادة إحياء مشروع توشكى بعد سنوات طوال من الإهمال بأنه يأتي في إطار وعي الرئيس وإيمانه بأهمية مشروع توشكى وما يمثله من أهمية على المستويين السياسي والاقتصادي من إقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة ومستقرة للتنمية المتواصلة قاعدتها الأساسية الاستخدام الأمثل للأراضي والمياه وإقامة مشروعات للثروة الحيوانية لسد احتياجات السوق المحلية والتصدير.

وتابع «حسان» في حديثه لـ«الوطن» عن افتتاح الرئيس السيسي مشروع توشكى الزراعي اليوم، بأنه من أهم المشروعات الزراعية العملاقة الذي يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي لمصر.

إنشاء تجمعات سكنية

واعتبر خبير التنمية المستدامة، مشروع توشكى الزراعي نواة لتنمية وتعمير الصحراء المصرية وربطها بوادي ودلتا النيل وباقي مناطق الجمهورية وخلق تجمعات بشرية وسكانية مجاورة للدول المتاخمة لمصربالإضافة إلى تشجيع مشروعات التنمية حول بحيرة ناصر ومناطق جنوب الوادى في إطار متناسق ومتكامل للتنمية الشاملة فى منطقة واعدة تبلغ مساحتها الأرضية حوالى ٧٠ % من مساحة مصر الجغرافية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل قبل قليل، لافتتاح مشروعات الاستصلاح الزراعي وزراعة الأراضي الصحراوية في توشكى بصعيد مصر.