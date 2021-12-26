رئيس الهيئة الهندسية: مصر ستمتلك أكبر محطتي معالجة صرف زراعي في العالم قريبا

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنَّ القيادة السياسية أطلقت المشروع القومي للزراعات المحمية الذي استهدف زراعة 100 ألف فدان بالصوب الزراعية، ما أسهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق قدر كبير من التوازن في الأسعار.

49 مشروع تنمية زراعية بتكلفة 430 مليار جنيه

وأضاف «الفار»، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية في توشكي، أنَّ مشروعات الهيئة في مجال التنمية الزراعية وصلت لـ49 مشروعًا بتكلفة 430 مليار جنيه، فضلًا عن استزراع 500 ألف فدان بوسط وشمال سيناء، ومشروع إنشاء الدلتا الجديدة بمرحلتها الجديدة، إلى جانب استصلاح وزراعة 500 ألف فدان بمنطقة توشكي.

تكلفة استصلاح 500 ألف فدان في سيناء تصل إلى 100 مليار جنيه

وأوضح أنَّ تكلفة استصلاح 500 ألف فدان في سيناء تصل إلى 100 مليار جنيه، إذ باتت المياه متوافرة بعد افتتاح محطة بحر البقر، إلى جانب زراعة 186 ألف فدان، وإدخال المرافق إلى 90 فدانًا قبل بدء زراعتها، لافتًا إلى أنَّه لتسهيل حركة النقل فسيتمّ تمهيد الطرق على مساحة 2115 كيلومتر طرق، بواقع 615 كيلومتر طرق و1500 كيلومتر مدقات.

واستكمل: «جرى تركيب 15% تركيب المواسير والمحطات، وواجهتنا صعوبة في رفع المناسيب والأعمال المساحية الهندسية، وجرى التغلب عليها، وبالتعاون مع الجيش الثاني يتم إنهاء الإجراءات ماشية وتزاداد معدلات العمل».

وأكّد أنَّه تمّ إجراء التحاليل لجميع المصارف مع احتساب نسبة الملوحة من خلال دراسة علمية مستفيضة، موضحًا أنَّه يجرى إنشاء محطة معالجة على 7.5 مليون متر مكعب، إذ يتمّ العمل بها على مدار 24 ساعة، مبينًا أنَّ «مصرف بحر البقر من يمد بـ5.6 مليون متر مكعب منذ 3 أشهر، وهذه هي أكبر محطة للصرف الزراعي في العالم، وعليه ستمتلك مصر أكبر محطتين للصرف الزراعي بالعالم»

وتابع: «سيوجد 22 رافعًا سواء في الجزء الشمالي أو الشرقي، إلى جانب 112 عملًا صناعيًا، وحجم الأعمال المنفذة تصل لـ20 مليون متر مكعب ردم وحفر، وأعمال الحفر انتهت بنسبة %74، والردم 21%، وإحلال التربة تحت الإنشائات وصل إلى 1.3 مليون متر مكعب».