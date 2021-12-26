السيسي: «أي مشروع بنعمله يكافئ السد العالي»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المشروعات القومية التي تنجزها الدولة المصرية، «أي مشروع بنعمله كجهد هندسي وتكلفة مالية قد يكافئ عمل مثل السد العالي، وبقول الكلام ده مش علشان الناس تمدحنا، إحنا عاوزين نقول للناس في مصر اتطمنوا، أنا والله ما ببالغ، لما جه السد العالي أدى الناس أمل كبير».

وعاتب الرئيس وسائل الإعلام خلال حديثه بحفل «توشكى الخير»، «متعملش أبدا جهد إعلامي لنقل اللي حصل في سيناء وهنا في توشكى، ومتنقلش عناصر المشروع وتكلفتها المالية، هما 100 مليار في الستينات كانوا كام؟.. كانوا 500 مليون دولار وقتها ودلوقتي مشروعاتنا دلوقتي مش قده؟!.. ولو عاوز أعمل سد عالي تاني ياخد مني الجهد مع تطور المعدات، واللي حصل خلال الـ60 سنة اللي فاتو ياخد الوقت اللي اتعمل فيه لأ».

وشدد الرئيس: «كل مشروع من دول سد عالي ومببالغش علشان إحنا اللي بنعمل، اللي بيتعمل في سيناء وتوشكى والدلتا، كل دول سد عالي بيتعمل في وقت واحد».