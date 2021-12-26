مهندس بـ«الوطنية لاستصلاح الأراضي»: بقى عندنا كارت لكل نخلة فيه بياناتها

قال المهندس عمرو سيد محمود، من الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، إنّ الشركة انتهت ضمن إجراءات التحول الرقمي للدولة، من عمل كارت لكل نخلة، في ظل التوسعات التي تنفذ لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في المساحات المزروعة بالنخيل، والانتقال من مرحلة التدوين الرقمي إلى منظومة التسجيل الرقمي qr code.

كارت النخلة

وأضاف محمود، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية افتتاح مشروعات تنموية في منطقة توشكى، أنّ الكارت الجديد مبرمج ليحتوي على جميع البيانات والعمليات التي تتم على النخلة، منذ زراعتها حتى وصولها إلى مرحلة الإنتاج، موضحا: «بنسحب البيانات عن طريق جهاز بنسلمه للمهندسين والمشرف عشان يتعاملوا مع الكارت».

وعدّد المهندس، البيانات التي يسحبها الكارت، وهي «نوع النخلة، الرقم، المكان الموجودة فيه، بيانات الزراعة، بلد المنشأة، والعمليات التي تمت على النخلة من ري وتسميد وحصر للفسائل».

ووجّه الرئيس السيسي، سؤالا إلى محمود، عن عدد الفسائل الموجودة في النخلة الواحدة، والتي يجمعها المهندس من خلال المنظومة الحديثة التي تعمل بها الهيئة، فأجابه قائلا: «فيه 12 فسيلة حول النخلة، وكل الفسائل اللي بتظهر عندي في فترة الحصر بيتعامل معاها المهندس المسؤول عن القطعة».

15 فسيلة في النخلة الواحدة

وقال اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس الهيئة الوطنية لاستصلاح الأراضي: «بنسيب الفسيلة لحد ما توصل لعمر افتراضي، ولما تتكبر شوية بتتنقل لمكان تاني، ولما المشروع يخلص هبقى محتاج أشتغل في مشروعات تانية، زي الفرافرة وعين دلة وتوشكي، واللي هيفيض هبدأ بيها في السوق، والنخلة ممكن تجيب 10 أو 15 فسيلة كمتوسط».