رئيس «الوطنية لاستصلاح الأراضي»: استيراد معدات زراعية بـ3 مليارات جنيه لتنمية جنوب الوادي

قال اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس الهيئة الوطنية لاستصلاح الأراضي، إنَّه جرى زراعة 3 الآف فدان للعام الثاني، باستخدام الميكنة، من خلال عدة مراحل تتضمن الإصلاح والزراعة والخدمة ثم الحصاد.

ننتظر وصول معدات زراعية بعد 3 أشهر

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لاستصلاح الأراضي، خلال تقديمه شرحًا للرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش تفقده لعدد من المشروعات القومية في توشكي، أنَّه قد تمَّ التصديق بـ3 مليارات جنيه لتنمية جنوب الوادي، مع استيراد جزء بسيط من المعدات بواقع 25%، على أنَّ تصل باقي المعدات إلى مصر خلال 4 أشهر.

أبرز معدات الميكنة الزراعية

بدوره، استعرض المهندس أحمد عبدالهادي، مهندس الميكنة الزراعية بالشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، المعدات الموجودة في أرض الاصطفاف المستخدمة للميكنة، موضحًا أنَّه يوجد «لودر يستخدم في عمليات التسوية، وسعة الكبشة 3 متر مكعب، ويليه البيارق المميزة باللون الأزرق ومعدات التجهيز والخدمة، وأول محراث حفار 13 سلاح، ونسق ثاني عزاقة 6 خط ونسق ثالث محراث 36 كورس وجرار كيس 140 حصان والمستخدم في تشغيل تلك المعدات».

وأشار مهندس الميكنة الزراعية، إلى «البيارق ذات اللون الأحمر ضمن معدات الرش، بنسق الأوتومايزر والمستخدم في رش المبيدات بمعدل أداء يصل لـ3.5 فدان في كل ساعة، والنسق الثاني جرار 90 حصانًا والمستخدم في تشغيل الأوتومايزر».