أمطار خفيفة على شمال سيناء وطوارئ بأجهزة المحافظة

تساقطت أمطار متوسطة على غالبية المناطق في محافظة شمال سيناء، مساء اليوم الأربعاء، تزامناً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، الأمر الذي دفع أجهزة المحافظة إلى إعلان حالة الطوارئ، ورفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى.

وأكد شهود عيان من أبناء مدينة العريش أن الأمطار تسببت في غرق شارعي «23 يوليو»، و«26 مايو»، إضافة إلى شارع البحر بوسط العريش، بشكل متوسط، كما أدت إلى تراكم المياه في بعض المناطق، بشكل غير مؤثر على الحركة المرورية.

وأضاف الشهود أن الأمطار لم تكن كثيفة بالشكل الذي يعيق حركة المواطنين أو السيارات بالشوارع، وأن غالبية أصحاب المحال غادروا منطقة السوق، بسبب الأمطار وبرودة الطقس، وسط احتمالات تساقط أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة.

20 سيارة تستعد لمواجهة الأمطار المحتملة بالعريش

وأعلن رئيس مجلس مدينة العريش، العميد ماجد محمد أحمد، في بيان قبل قليل، أن مجلس المدينة على أهبة الاستعداد لجميع التطورات، من خلال نشر قرابة 20 سيارة لكسح مياه الأمطار، بالإضافة إلى عدد من اللوادر وسيارات رفع القمامة، بالإضافة إلى استعداد قسم صيانة الكهرباء، للتعامل مع أي طارئ.

إزالة الزراعات من مجرى الوادي بسد العريش

وأضاف رئيس مدينة العريش أنه تم إزالة جميع الزراعات الصغيرة من مجرى وادي العريش، تحسباً لوجود سيل محتمل قادم من وسط سيناء، حال تساقط الأمطار بغزارة على الهضاب والجبال والسهول القريبة من جبل «الحلال» بوسط سيناء.

تنظيف شوارع الشيخ زويد استعداداً لتساقط الأمطار

وفي السياق نفسه، أفاد عدد من أهالي مدينة الشيخ زويد بهطول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على أرجاء المدينة، فيما لم يؤثر هذا على حركة السير بشكل نهائي، سواء في الشوارع الداخلية أو على الطرق السريعة.

وقال إيهاب بكير، سكرتير رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم تسليك جميع بيارات الصرف الصحي، وتنظيف الشوارع من القمامة والأوراق، خشية أن تتساقط فى مجرى الصرف المؤدي إلى ساحة «سوق الثلاثاء» بوسط المدينة.

وأعلن ديوان عام محافظة شمال سيناء، في بيان سابق، أنه تم تخصيص مكتب للطوارئ بالديوان العام، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن والمديريات، لمتابعة التطورات المناخية.