ننشر أمر إحالة المتهم بقتل شخص للجنايات: أوهمه بإلحاقه لكلية الشرطة

حصلت «الوطن» على صورة ضوئية من أمر إحالة المتهم بقتل الشاب «ممدوح أمين»، الذي بقي مصرعه على يد محتال أوهمه بقدرته على إلحاقه بكلية الشرطة، وحصل منه على مبلغ مالي قدره 150 ألف جنية نظير ذلك، ثم قتله للتخلص من فعلته في القضية التي حملت رقم 21484 لسنة 2020 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 2178 لسنة 2020 كلي جنوب القاهرة، إلى محكمة الجنيات لمحاكمته.

طعنات متفرقة بالجسد

وجاء في أمر الإحالة بعد اتهام النيابة العامة للمتهم «مصطفى.ي.ع»، يبلغ من العمر 30 عامًا حاصل على ليسانس حقوق، أنه في يوم 19 ديسمبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة المعادي قتل عمدا المجني عليه «مدوح.أ.ر» مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض، بأن قام باستدراجه من منزله وتوجها إلى مكان ناءٍ بعيد عن أعين الرقباء، وما إن وصلا حتى استل السلاح الأبيض المار بيانه من بين طيات ملابسه وسدد له عدة طعنات قاسية بمناطق متفرقة من جسده قاصدًا من ذلك قتله فاحدث ما به إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

استولى منه على 150 ألف لإيهامه بقبوله بكلية الشرطة

وذكر أمر الإحالة، أن الجناية قد ارتبطت بجنحة أخرى، بأن استولى المتهم على أموال مملوكة للمجني عليهما أمين رشاد ونجله، وقدرها مائة وخمسون ألف جنيه، مستخدمًا تلك الطرق الاحتيالية، أوهمه على قدرته بضمان اجتياز نجله «ممدوح أمين» رهان لاختبارات كلية الشرطة، وقد أيده ذلك بمظاهر مادية بأن توجه رفقة المجني عليه لأكاديمية الشرطة والتي كان من شأنها أن تحمل المجني عليه على تصديقها، وأحرز سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني، ويكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليهما بالمواد 230، 231، 234، من قانون العقوبات.