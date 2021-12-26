محافظة الدقهلية: افتتاح مستشفى المنصورة التخصصي الجديد خلال شهر

تفقد وفد من وزارة الصحة، اليوم الأحد، مستشفى المنصورة التخصصي الجديدة «العام القديم» التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتقرر خلال الزيارة تكليف شركات الأجهزة الطبية بمعاينة المستشفى من الغد للبدء الفوري في توريد كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتجهيزها للافتتاح خلال شهر.

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، فأن هذا سيعد نقلة طبية جديدة للقطاع الصحي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير المنظومة الصحية في مصر من خلال تطوير ورفع كفاءة كافة المستشفيات الصحية ودعمها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

زيارة وفد وزارة الصحة لمستشفى المنصورة الجديدة

وحضر الزيارة الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ورافق وفد وزارة الصحة في جولة تفقدية على الطبيعة لمستشفى المنصورة التخصصي الجديد التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بحضور الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالوزارة، والدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب.

توريد كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية للمستشفى

وتقرر خلال الجولة تكليف شركات الأجهزة الطبية المسؤولة عن تجهيز مستشفيات وزارة الصحة بمعاينة المستشفى من الغد للبدء الفوري في توريد كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتجهيزها للافتتاح خلال شهر ودخولها الخدمة لتقديم الرعاية الصحية لأبناء محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.