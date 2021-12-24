روائع عالمية في ‏«مهرجان المسرح الطلابي» ‏بمدرجات جامعة المنصورة

تنافست فرق المسرح لطلاب كليات جامعة المنصورة في «مهرجان المسرح الطلابي»، وقدموا روائع مسرحية عالمية على مسارح الجامعة، والذي تنظمه إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع اللجنة الثقافية باتحاد طلاب ‏الجامعة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف إبراهيم فهمي مدير عام رعاية الطلاب.

عودة نشاط المسرح لكليات جامعة المنصورة

وعاد نشاط المسرح إلي الظهور مرة أخرى على خشبة مدرجات الجامعة بعد أن توقف بسبب فيروس كورونا، ووسط منافسات قوية بين الكليات لتقديم أفضل المواهب المسرحية لديها، و وقدم طلاب كلية الزراعة العرض المسرحي «في ليلة منتصف الصيف» عن نص «عزيزي ‏بروتس» من إخراج أيمن شهاب، وقدم طلاب كلية الطب العرض المسرحي «مكبث»، تأليف ويليام شكسبير، وإخراج أحمد زهران.

مسرحيات عالمية علي خشبة مسارح الجامعة

وقدم طلاب كلية الطب البيطري العرض المسرحي «النساجون‎» تأليف جرهارت هوبتمان دراما تورج وإخراج، محمد عيسى، وقدم كلية طب الأسنان العرض المسرحي «مجهولة آراس‎» تأليف أرمان سالاكرو واخراج محمد حيدر، وقدم طلاب كلية الحاسبات والمعلومات العرض المسرحي «سجين زندا‎» ت‎أليف أنتوني هوب‎ ‎ ترجمة وإخراج حسام عبد الرؤف، وقدم طلاب كلية العلوم العرض المسرحي «الصفحات المقطوعة من مسرحية مبكث‎» تأليف أحمد صبحي سينوغرافيا وإخراج فريد يوسف، وقدم طلاب كلية السياحة والفنادق العرض المسرحي «ظل الملك» عن رائعة ويليام شيكسبير الملك لير‎ دراما تورج وإخراج محمد الشربيني، وقدم طلاب كلية التجارة العرض المسرحي «أحدب دوسيال» تأليف وإخراج محمد هلال.

وبحسب بيان الإدارة العامة لرعاية طلاب جامعة المنصورة فقد بدأت عروض «مهرجان المسرح الطلابي» بمشاركة من خارج الجامعة وذلك في إطار التعاون بين أكاديمية الفنون وجامعة المنصورة، فقد استضاف نادي الأدب بالجامعة التابع لإدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع اللجنة الثقافية باتحاد طلاب الجامعة العرض المسرحي «قاضى الطلاق» لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، والحاصل على العديد من الجوائز في مهرجان القراءة الدرامية للمتخصصين تحت إشراف الدكتورة نبيلة حسن، عميدة المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية.

وحضر العرض الدكتور محمد حسنين العجمي عميد كلية التربية، والدكتورة زبيدة محمد قرني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ريهام الغول، منسق الانشطة الطلابية بالكلية، والدكتور محمد صبري سراية منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمود ذكي أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي بأكاديمية الفنون بالإسكندرية، إبراهيم فهمي مدير عام رعاية الطلاب، وإيهاب الصعيدي مدير رعاية الطلاب بكلية التربية.