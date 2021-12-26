شادي نور عن الخلاف بين روبي وساندي بسبب «الهشك بشك»: «بيحصل كتير»

نفى الشاعر شادي نور، اليوم، ما تردد على مدار الأيام القليلة الماضية، بشأن وقوع خلافات بين الفنانتين روبي وساندي، بسبب أغنية الهشك بشك، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

المصنفات عطلت طرح أغنية الهشك بشك

وكتب شادي نور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الموضوع ببساطة إن الأغنية فعلاً كانت أغنية روبي ولما اترفضت من المصنفات اتعطل نزولها وألبوم روبي نزل، فالأغنية خدت كذا مسار تاني، وده بيحصل كتير طبيعي في أغاني كتير حتى لو مفيش مشكلة، المهم بدأنا نشوف الأنسب للأغنية وبالنسبة لي كنت بعمل كل المحاولات مع المصنفات اللي كان خلاصتها، أن الأغنية دي حلها الوحيد تنزل في فيلم علشان يتوافق عليها».

سوء تفاهم يُثير أزمة افتراضية بين روبي وساندي

وأضاف: «فضل الموضوع معلق وزي ما قلت بناخد مسارات كتير بالأغنية، وفي الآخر سبحان الله حصل والأسباب اتسببت أن الأغنية هتبقى أغنية فيلم وترجع لروبي برضو.. قلت سبحان الله والحمد لله، رفضوها برضو، فرجعنا لنقطة الصفر تاني وعشان ماطولش فضلت في محاولاتي مع المصنفات زي ما وضحت في بوست قبل كدة عن مشكلتي معاهم بخصوص الأغنية دي».

وتابع: «وهنا حصل سوء تفاهم وأنا فهمت حاجة غلط واتصرفت على أساسها.. وده اللي أدى أن الأغنية تنزل بصوت روبي وتتشال تاني.. وملخص كلامي ده أن كلنا أصحاب وحبايب مفيش خلاف بين روبي وساندي، مفيش أغنية اتباعت مرتين، وماحدش سرب الأغنية نكاية في حد، أنا وساندي مش محتاج أقول عن غلاوتها عندي وبدايتي وأحلى أغاني كانوا معاها ومبسووط أن بعد اللفة دي ساندي اللي تغني الأغنية».

واستطرد: «والملحن الكبير محمد يحيى ده حبيبي وأخويا الكبير وشريك أحلى أغاني ونجاحات ودايماً مع بعض يا رب، المنتج الفنان اللي بحبه وبحب دماغه وليد منصور دة حبييبي ومافيش بينا غير كل حاجة حلوة وان شاء الله احلى شغل روبي دي حبييبت الكل وأكتر فنانة بحبها وملهاش ذنب فحاجة و‘ن شاء الله تتعوض ونعمل مع بعض قنبلة قريب».