«صناعة النواب» توصي بتجديد رخصة شركة الدلتا للحديد والصلب

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحل مشكلة شركة الدلتا للحديد والصلب، وتجديد الرخصة للشركة، حرصًا على المال العام والموظفين، وأكدت وزيرة الصناعة أنه جرى عرض مشكلة الشركة على مجلس الوزراء، ويجرى حاليًا الحل القانوني لحل مشكلة الدلتا للحديد والصلب، من أجل إنتاج البلت.

تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة معتز محمود وبحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: مجاهد نصار، وعاطف محمد المغاوري، وضياء الدين داود، بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب، رغم سداد الشركة الرسوم والمستحقات كافة لتجديد الرخصة، وعدم الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وذلك بهدف عدم الاستمرار في خطة تطوير الأفران المخصصة في صهر الحديد إنتاج خام البليت، وهي شركة مملوكة للدولة بنسبة 100%.

واستعرض النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب طلب الإحاطة، مؤكدًا أهمية شركة الدلتا للحديد والصلب، موضحًا أن هناك محاولات لتصفية بعض الشركات، وهو ضد التوجه الذي أكده رئيس الجمهورية، كما طالب بإلغاء وزارة قطاع الأعمال مع أول تعديل وزاري.

ومن جانبه، أكد المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، أن شركة الدلتا للحديد والصلب لم تتوقف ومستمرة في الإنتاج ولكن ما يحدث هو بعض الروتين وأن الجميع، أغلبية ومعارضة، هدفه مصلحة مصر.

اتخاذ كل الإجراءات لتوفيق أوضاع الشركة

وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لتوفيق أوضاع الشركة وبمجرد انتهاء الإجراءات، سيتم منح الرخصة موافقة الحماية المدنية وشئون البيئة.

واستعرض النائب مجاهد نصار، طلب الإحاطة المقدم بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة كافة الرسوم والمستحقات اللازمة لتجديد الرخصة، قائلا: «لماذا يتم استبدال الرخصة للمصنع الجديد في حين أن المالك واحد».

وطالب النائب عاطف مغاوري، بحضور وزير قطاع الأعمال قائلًا: «كان من المفترض حضور وزير قطاع الأعمال، للرد على التساؤلات في هذا الصدد أبرزها تعطيل قلعة من قلاع الصناعة، على حسب قوله، مقترحًا إلغاء وزارة قطاع الأعمال».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد النواب بشأن شركة الدلتا للحديد والصلب، بحضور نيفين جامع، وزيرة الصناعة.

كما استعرض أيضًا النائب ضياء الدين داود، مقدم طلب إحاطة في هذا الصدد، قائلًا: «إن توجيهات القيادة السياسية لوزيرة الصناعة خلال زيارة قنا، أن هناك صناعات غير مرخصة، ومن ثم هناك اهتمام كبير بالصناعة الوطنية، وأن الصناعة الوطنية محل طلب الإحاطة من الصناعات الهامة ومن المفترض أن يتم استخراج كافة التراخيص اللازمة له لجلب المستثمرين».

تعديلات قانون الصناعة

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة لن ولم تسمح بغلق أي مصنع، ووفقًا للمعلومات فإن المصنع يعمل حتى هذه اللحظة، متابعًا: «التشريعات المتعلقة بالصناعة تعود لخمسينات القرن الماضي، وهذا من أبرز الأسباب التي تعيق حركة الصناعة، حتى الآن يتم إجراء تعديل على هذه القوانين وليس تشريعًا جديدًا، والوقت الحالي وقت الصناعة المصرية، ولا بد من تكاتف كافة الجهود لتحقيق إيرادات من القطاع الصناعي 100 مليار دولار».